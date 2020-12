« Cyberpunk 2077 »: les joueurs avertissent d’un bug qui corrompt les données du jeu

De nouveaux rapports avertissent les joueurs de « Cyberpunk 2077»Qu’ils doivent prendre des précautions avec un bug qui corrompt les données sauvegardées pendant la partie. Ceci s’ajoute à la longue liste d’inconvénients que le jeu a généré avec ses bugs graphiques et les mauvaises performances d’exécution dans sa version pour consoles (notamment avec les utilisateurs de Playstation 4 et Xbox One).

Le jeu de CD Projekt Red a introduit un nouveau bogue de corruption de données qui semble être lié à la fabrication de matériaux, au trop grand nombre d’objets dans le jeu et à tout ce qui augmente considérablement la taille du fichier de sauvegarde.

Selon le portail d’assistance GOG, qui appartient aux développeurs de jeux, il est reconnu que le bogue existe et qu’il n’y a aucun moyen de le corriger. Les joueurs choisiraient d’utiliser un grand nombre de fichiers de sauvegarde en raison d’un problème de duplication. Il semble que le jeu ne serait pas en mesure de sauvegarder des fichiers de plus de 8 Mo, et quand il a trop de données dans son contenu, il est corrompu et désactive son utilisation.

Selon le rapport, une fois que les joueurs trouvent la légende qui dit «Les données de sauvegarde sont corrompues et ne peuvent pas être chargées», il n’y a rien qui puisse être fait pour y remédier, donc un ancien fichier de sauvegarde doit être utilisé et «essayer de conserver le moins de matériaux traités et d’objets accumulés dans le jeu »comme mesure de prévention.

Assistance GOG il avertit également que le nombre limité de jeux sauvegardés pourrait augmenter dans un futur patch, mais qu’il n’y a aucun moyen de récupérer des données qui ont été marquées comme « corrompues ».

Jusqu’à présent, il n’est pas clair quand un fichier de sauvegarde doit être étendu avant qu’il ne soit corrompu, mais les joueurs reconnaissent ce problème lorsqu’il pèse 8 Mo. Il a également été souligné qu’en atteignant 6 Mo, le jeu commence notamment à ralentir dans ses charges.

Malgré le fait que le nombre de joueurs qui ont présenté ce problème continue d’augmenter, les managers de CD Projekt Red il ne l’a pas encore reconnu publiquement. On s’attend à ce que le prochain correctif de mise à jour parvienne à corriger les performances du jeu, mais il y a toujours une incertitude quant à savoir si cela suffira à couvrir tous les problèmes présentés jusqu’à présent.