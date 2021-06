Cyberpunk 2077 : les développeurs parlent de son niveau de stabilité

On a beaucoup écrit sur les mauvaises performances initiales de « Cyberpunk 2077 », notamment avec ses versions sur PlayStation 4 et Xbox One, mais les efforts que l’équipe de CD Projekt Red a mis en œuvre pour améliorer les conditions d’utilisation de son jeu RPG controversé, notamment compte tenu de sa quantité déplorable de bugs et de problèmes qui ont corrompu les jeux des joueurs.

Il a fallu six mois à compter de sa sortie pour que les développeurs de « Cyberpunk 2077 » considèrent que le jeu atteignait des niveaux de qualité « satisfaisants » après un grand nombre de patchs de mises à jour et d’améliorations.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Final Fantasy VII Remake » aura des changements majeurs dans sa suite

Lors d’une récente conversation lors de la présentation du WSE Innovation Day, Adam Kicinski, PDG de CD Projekt Red, a partagé quelques mots sur le travail investi par l’équipe de développeurs depuis le lancement du jeu, garantissant que des niveaux de performances acceptables ont été atteints par rapport au qualité présentée dans ses premières semaines.

Cependant, le fait que les performances de « Cyberpunk 2077 » se soient améliorées ne signifie pas que le travail sur celui-ci est terminé. « Nous avons également travaillé sur l’amélioration de la qualité globale, ce dont nous sommes très heureux. Nous avons bien sûr éliminé les bugs et les problèmes visuels et continuerons de le faire », a commenté Kicinski.

Au fil du temps, nous apporterons également des améliorations aux systèmes de jeu généraux que les joueurs ont mis en évidence.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Effet de masse : le directeur du développement discute d’une adaptation possible

La semaine dernière, Sony Entertainment a finalement réintégré « Cyberpunk 2077 » dans son catalogue numérique sur le PlayStation Store. Cependant, il a laissé un avertissement aux joueurs, suggérant qu’ils n’achètent le titre que s’ils ont une PS4 Pro ou une PlayStation 5 afin de profiter d’une expérience de jeu mieux équilibrée, donc plus de mises à jour sont attendues dans le futur proche.