« Cyberpunk 2077 »: les développeurs n’auraient pas investi de temps dans les versions PS4 et Xbox One

Après des années d’attente, CD Projekt Red a enfin sorti « Cyberpunk 2077 », un titre qui a été présenté comme l’un des plus attendus de l’année dans le monde des jeux vidéo et qui, bien qu’il soit devenu l’une des plus grosses ventes de l’année, traverse un grand nombre de polémiques et d’inconvénients avec les joueurs de PS4 et Xbox One.

Pendant le week-end, il y a eu d’innombrables commentaires d’utilisateurs agaçants avec les performances graphiques du jeu sur leurs consoles, rapportant la plupart des problèmes sur la console. Sony, où le jeu interrompt les activités pendant des périodes pouvant varier entre quarante minutes ou une heure et demie, affectant les fichiers sur la console.

Dans une mesure inhabituelle parmi les sociétés de développement, CD Projekt Red émettrait des excuses dans lesquelles la responsabilité actuelle du jeu est acceptée, reconnaissant que l’équipe de développement « n’a pas investi suffisamment de temps » pour vérifier son fonctionnement sur les consoles de dernière génération puisque c’étaient d’abord les consoles cibles.

Aujourd’hui (15 décembre), la société a publié un document de questions et réponses pour ses investisseurs dans lequel ils détaillent comment l’équipe de développement espère remédier à ces problèmes.

A la question de savoir si l’équipe de développement a sous-estimé les performances du jeu sur les consoles de la génération actuelle, Michal Nowakowski, vice-président de la gestion commerciale de l’entreprise, a assuré que l’équipe de travail avait à l’esprit son fonctionnement dans « la prochaine génération de consoles et la version de PC, c’est pourquoi peu de temps a été investi dans la génération précédente ».

Nowakowski assure qu’il était plus que probable que Microsoft et Sony a reçu un correctif de publication après que les deux versions pour les entreprises aient suivi le processus de certification. « Si je peux dire quelque chose, c’est que je peux supposer que oui, nous disions que nous aurions ces arrangements pendant le lancement et qu’ils ne se sont évidemment pas déroulés exactement comme nous l’avions prévu. »

Selon les performances attendues après ces réparations, il a été assuré que le titre sera jouable, mais qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’il ait une performance similaire à celle des consoles de nouvelle génération ou de la version de PC. L’intention serait d’éliminer les bogues et les problèmes présentés avec la console en général.

Il a également été noté que lors des aperçus, le matériel de jeu des consoles de la génération actuelle n’a jamais été montré, car ils s’attendaient à publier immédiatement la mise à jour pour la nouvelle génération (PS5, Xbox Series X). Avant la polémique, Sony, Microsoft et Vapeur ont offert des remboursements aux utilisateurs insatisfaits de l’expérience.