Cyberpunk 2077: les dataminers trouvent des indices dans le code du jeu, voici à quoi pourrait ressembler le multijoueur

Cyberpunk 2077 obtient un indépendant Partie multijoueur, dont le studio de développement CD Projekt Red parlera ultérieurement. Mais les dataminers ont maintenant trouvé des indices sur ce à quoi s’attendre.

Aurons-nous des raids et des matchs à mort dans le multijoueur de Cyberpunk 2077?

Les fans de « Cyberpunk 2077 » spéculent déjà que quelque chose dans le sens d’un « GTA Online » pourrait nous attendre et, selon les informations des Dataminers, ils ne semblent pas être complètement faux. Dans le code de jeu du RPG d’action, il y a quelques indices sur la façon dont la partie multijoueur pourrait fonctionner.

© Projet CD

On parle donc de braquages, c’est-à-dire de raids. Apparemment, les joueurs doivent se rencontrer à certains endroits et attendre le début d’un tel raid. Une liste de classement montre ensuite combien de points les joueurs ont pu obtenir, combien de fois ils sont morts et combien de victoires ils ont réussi.

Ceci est indiqué par des entrées comme celle-ci dans le code du jeu:

MP.Heist.DebugMessageNameChanged

MP.Heist.MessagePlayerReady

MP.Heist.SetPlayerCharacterClass

MP_PlayerReady

++% s a rejoint le braquage

-% s a quitté le braquage

Caractère.Cpo_Muppet_Solo

Personnage.Cpo_Muppet_Assassin

Character.Cpo_Muppet_Netrunner

Character.Cpo_Muppet_Techie

hall

cpo_heist_started

Character.Cpo_Muppet_Default

Personnage.

Character.Cpo_Default_Player

De plus, il semble y avoir un mode match à mort. Il y a un certain nombre de dictons que vous entendrez probablement dans les batailles. L’entrée dans le code de « Cyberpunk 2077 » ressemble à ceci:

++% s a rejoint le match

>>% s tué% s

Vous vous êtes envoyé directement en enfer! Merci de ne pas revenir

Hou la la! Vous vous êtes tué … Bravo.

Ta balle était plus forte que ton estime de soi

Votre tir a détruit votre propre corps et âme. Idiot

Vous avez envoyé% s directement en enfer!

Hou la la! Vous avez tué% s sans compassion

Votre balle était plus forte que la tête de% s

Votre coup a détruit le corps et l’âme de% s

% s vous a envoyé directement en enfer!

Hou la la! % s vous a tué sans compassion

La balle de% s était plus forte que votre tête

Le tir de% s a détruit votre corps et votre âme

AllowJoinInProgressDM

Maintenant, bien sûr, beaucoup de choses pourraient changer avant le début de la partie multijoueur du jeu d’action de CD Projekt Red. Après tout, nous ne savons même pas quand nous pouvons jouer ensemble. Mais selon les Dataminers, un mode Heists et Deathmatch semble être prévu au moins pour le moment.