Cyberpunk 2077 – le nouveau jeu des créateurs de The Witcher dans le test: est-ce juste du battage médiatique?

Au 10 décembre 2020 le nouveau jeu de CD Projekt RED est arrivé sur le marché, Cyberpunk 2077, et nous avons pris le temps de tester le jeu en détail.

Alors que la moitié d’Internet a été rappelé que certains écrivains considèrent leurs propres préférences comme un gage de qualité et ont du mal à séparer l’objet et le sujet l’un de l’autre, nous avons passé notre temps à jouer à « Cyberpunk 2077 » et avec enthousiasme et les reins à vérifier. Et que dirons-nous? Si vous n’êtes pas opposé au genre et / ou au monde du jeu, c’est ça Jouez vos rêves.

Pour clarifier une chose: le dernier travail de CD Projekt RED est un fantastique RPG, du moins sur le PC normes optiques pour les titres du monde ouvert met. Mais aussi bonne qu’elle soit et aussi amusante que possible, l’aventure d’action du studio de développement polonais est pas au-dessus de la critique.

Et cela non seulement par principe et par l’idée erronée qu’un jeu ne peut jamais obtenir les meilleures notes, peu importe sa performance, mais simplement parce que «Cyberpunk 2077» aussi en dehors de la variété d’arcs existante avec plus de quelques Pour lutter contre les problèmes qui restent tous dans des limites et ne sont finalement pas trop importants, mais devraient au moins être mentionnés.

L’exception ici sont les versions de la génération précédente de consoles, car comme vous l’avez peut-être entendu, le jeu successeur de The Witcher 3 sur le Playstation 4 et Xbox One erreurs et compromis importants dans les graphiquesqui trouble énormément le plaisir du jeu et ne peut probablement pas être corrigé du jour au lendemain.

Histoire, rejouabilité et animation sur la carte

Cyberpunk 2077, typique du genre, se déroule dans un avenir dystopique dans lequel Les entreprises prennent le pouvoir tenir améliorations artificielles font partie de la vie quotidienne du corps et de l’humain La vie ne vaut guère plus a été que le coût d’un panneau d’affichage. Le monde est selon ça Gabarit stylo et papier fort de la Vision de l’avenir des années 80 en relief.

Si les fans de ce sous-genre regardent de plus près, ils en trouveront beaucoup partout dans le monde de « Cyberpunk 2077 » Références et arcs devant des titres comme « Akira », « Ghost in the Shell », « Blade Runner », « Neuromancer », « Deus Ex » et même les pionniers du cyberpunk que presque personne ne connaît.

le Histoire du personnage principal est dit d’une manière bonne et excitante et a un rythme confortable, mais surtout ça bon mélange d’intrigue et d’action. Si vous ne voulez pas entendre parler du monde, des ordres et de presque tout ce qui n’est pas nécessairement pertinent, vous pouvez courir ou conduire de la mission principale à la mission principale et garder des conversations courtes avec des personnages importants. Si vous voulez en savoir plus, vous en obtiendrez un Abondance de missions secondaires, options de conversation et matériel de lecture en option récompensé.

Tout aussi simple mais aussi sophistiqué, «Cyberpunk 2077» s’occupe du cours de l’histoire et de l’influence que vous en tant que joueur avez sur elle. Parce que même si seulement quelques décisions vraiment pertinent pour les missions principales, il y a plein de moments où vos réponses, vos actions et, surtout, les vôtres Procédure dans les missions à changements légers à modérés être capable de diriger.

Ainsi, les conséquences de vos actions ne se limitent pas à la simple détermination de la quantité d’informations de base ou du PNJ qui vous aime et qui vous lance du mal ressemble à des poignards. Au lieu de cela, mis à part les points d’angle de l’histoire, où vous obtenez vraiment le V.déroulement de la finale peut influencer de nombreux petits changementsqui sont provoqués par vous.

Que ce soit une mission secondaire que vous n’obtenez qu’après des décisions spécifiques, ou des moyens alternatifs de mener à bien une mission que vous apprenez uniquement si une certaine valeur de votre personnage est suffisamment élevée ou faible. Avez-vous la moto d’un ami et si oui, est-ce la version normale ou la version remaniée? Parfois, cela va même si loin que le personnage principal V ruine tout un prologue potentiel de «Cyberpunk 2077» simplement parce que les mauvaises réponses ont été données.

le Rejouabilité est en conséquence très élevé, car il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir pour ceux qui ne visitent pas chaque station la première fois. Mais aussi ceux d’entre vous qui l’obtiennent réellement Commencer à 100% avoir de côté, être à un nouvelle course récompenséequi est dans la nature du Développement de personnage, donc les attributs, les compétences et les avantages, et comment ceux-ci déterminent vos possibilités dans le jeu.

Parce que vos décisions lors de la montée de niveau influencent fortement la façon dont vous pouvez procéder dans certaines missions, quelles options vous sont offertes dès le départ et comment le client, le partenaire contractuel ou le camarade de votre choix tactique l’opposé est défini. Bien sûr, vous pouvez simplement prendre d’assaut la base et jouer avec tous les gardes. Ou vous restez dans l’ombre et vous faufilez. Ou voler un camion et le conduire sur le site? le Les opportunités sont dans les missions principales souvent grands et nous ne les avons certainement pas encore tous découverts.

Surtout au début, cependant, il est dommage que les différentes missions secondaires, affectations et objectifs occasionnels ne soient pas doucement tissés dans le jeu, mais plutôt lancés vers vous. Déjà après quelques minutes de jeu, la carte est collée avec des destinations potentielles, ce qui nuit non seulement à la vue d’ensemble, mais aussi écrasante et donc Amusement nuageux peut être.

Ville de nuit à Point de vue à la première personne? Aucun problème!

Comme mentionné, vous pouvez facilement niveler votre personnage dans une variété de directions, mais il y a beaucoup plus de restrictions en termes d’apparence visuelle. Puisque le jeu est joué à la première personne, vous pouvez faire le vôtre voit rarement son propre personnage.

Cependant, ce fait présente deux avantages majeurs. D’une part, ce n’est pas le cas que la partie visuelle de votre personnage soit si importante dans un tel jeu, elle devrait donc plutôt être prime se faire comprendre. Si vous pouvez au moins vous voir partiellement dans le menu, dans les miroirs, en mode photo ou dans les conversations, du moins c’est tout votre version du protagoniste V et pas n’importe lequel héros générique du tiroir, auquel vous ne pouvez pas vous identifier dans le pire des cas.

De plus, vous êtes à la hauteur Niveau maximum 50 Souvent mieux de toute façon si vous n’avez pas à vous endurer visuellement. Parce que le nombre de composants dont vous avez besoin pour mettre à niveau un équipement est disproportionné par rapport à la masse d’objets que vous trouvez ou recevez en cadeau au cours des missions, et parce que le jeu vous oblige également à Si vous devenez plus fort rapidement et régulièrement, la plupart du temps, vous portez ce que vous pouvez trouver et qui a de meilleures valeurs que ce que vous portez.

le robe à un moment donné, il n’en jouera inévitablement qu’un rôle subordonnéPar exemple, la plupart du temps, mon personnage ressemblait à V avait des vêtements au hasard Conteneur de vêtements usagés pêché et juste mis ce qui est sorti. Cette circonstance n’est bien sûr pas mauvaise, mais cela ne vous rend pas vraiment heureux non plus, surtout lorsque vous vous regardez dans le miroir pendant une mission et que le Schniedel en raison d’un bug regarde, le plus gros problème de la mode n’est pas …

Pour presque tout le monde PNJ Heureusement, cela ne s’applique pas à la plupart des chiffres Cela semble bon, certains sont même remarquables, mais à la fin, il n’y en a aucun qui semble avoir été créé avec un générateur aléatoire. Néanmoins, « Cyberpunk 2077 » souffre de temps en temps d’un écart d’acceptation Uncanny Valley dénommé. Le fait que les personnages soient si beaux (du moins sur PC) ne résulte souvent que d’eux animations de mouvement réussies limitées le sentiment que quelque chose ne va pas du tout. Cela semble juste faux.

Depuis le PNJ à Night City, la ville dans laquelle l’action se déroule principalement, pas le plus brillant cet effet est accru. Les citoyens aiment faire des va-et-vient insensés entre deux points, s’enfoncer dans le sol, traverser des objets et tâtonner avec du mascara quelque part, mais pas au bon endroit. Si vous commettez un crime, ils crient et s’enfuient, tirent sur la police ou un gangster, mais pour eux, c’est juste un autre mardi après-midi.

Détails et monde ouvert dans Cyberpunk 2077

En matières Diversité et souci du détail est le jeu de CD Projekt RED en fait et contrairement à l’une des premières déclarations de ce test au-dessus de toute critique. D’accord, tout ne peut pas résister à un long regard et il n’est pas rare que des objets plus petits flottent dans les airs, que des PNJ glissent les uns dans les autres, il y a diverses erreurs d’écrêtage. Parfois, quelque chose s’enfonce dans le sol. Mais cela arrive relativement rarement et vous serez compensé pour ces erreurs plus que superficiellement.

Le souci du détail des développeurs de Witcher est excellent et rend le monde de «Cyberpunk 2077» vivant, réaliste et passionnant. Cela s’applique à la fois aux détails fins des objets tels que Rayures et autres signes d’usure, enfile les vêtements détaillés et se termine au Réflexion dans une flaque de pluie fraîche pas encore. le Jeu d’ombre et de lumière est tout aussi excellent dans ce travail, c’est pourquoi les amateurs de graphisme devraient en avoir pour leur argent.

En outre, il convient de mentionner à quel point les coins et recoins sont proprement et proprement ville c’est vrai. Il y a une quantité incroyable à découvrir, la moitié de la moitié Tonne d’oeufs de Pâques à la vie quotidienne normale. Des marchés surpeuplés, des milliers d’articles dans le plus petit des espaces, des ordures qui volent et bien plus encore que nous n’avons tout simplement pas assez d’espace pour les énumérer ici. Mais le vrai point aurait dû arriver.

Néanmoins, juste cela révèle vie courante la plupart d’entre eux dans le monde ouvert Inesthétique dans Cyberpunk 2077, parce que tout ne se passe pas aussi bien ici que le jeu ne l’est dans l’ensemble. Sur tout ça Véhicules et le général Physique des véhicules sont une horreur. Je sais qu’il est difficile de faire un travail impeccable dans ce domaine, mais si je fonce sur une camionnette avec ma moto et qu’elle est tirée en l’air, tournant follement, je ne peux penser à rien.

Il y a d’autres problèmes à prévoir en jouant. Des options de conversation qui doivent être sélectionnées plusieurs fois avant que la personne de contact ne réagisse ou encore des objets plus petits qui s’envolent dans toutes les directions au moindre contact. Sans oublier les panneaux indicateurs qui veulent vous envoyer encore et encore sur les itinéraires les plus insensés et parfois simplement montrer des absurdités complètes.

Est encore L’essentiel est que Cyberpunkt 2077 est un excellent jeu de rôledont les mécanismes sont bien imbriqués, vous donne beaucoup de liberté, vous permet de vous enthousiasmer facilement pour le monde et les gens qui le composent, et cela évoque toujours une surprise dans sa manche. Non, « Cyberpunk 2077 » est pas de jeu sans erreurs, pas du tout, mais même avec tous ces défauts c’est toujours un titre de première classequi peut être recommandé sans condition à tous les fans de genre.

