Cyberpunk 2077: le multijoueur n’est plus le prochain grand projet

CD Projekt Red a parlé de l’avenir de l’entreprise et en même temps Changement de stratégie tout sur le jeu de rôle d’action Cyberpunk 2077 annoncé. La partie multijoueur n’est plus le prochain grand projet autonome.

Cyberpunk 2077 n’obtient plus de jeu multijoueur autonome

En fait, une sorte de « Cyberpunk Online » était censée être publiée comme prochain jeu. Mais CD Projekt Red a maintenant décidé différemment après la situation entourant la sortie infructueuse du jeu de rôle solo. Au lieu de sortir le multijoueur en tant que produit autonome, il devrait maintenant fait partie de « Cyberpunk 2077 » sera.

© Projet CD

Pour cela, l’équipe travaille sur une technologie qui permettra d’intégrer le multijoueur dans le jeu. Cette technologie sera ensuite également utilisée dans les futurs titres du studio. Cela signifie que si un « The Witcher 4 » apparaît, le jeu en sera également un mode en ligne intégré recevoir. CD Projekt Red veut imbriquer le mode solo et le multijoueur à l’avenir. On ne sait pas encore à quoi cela ressemble.

Adam Kicinski, co-directeur général de CD Projekt RED, a déclaré:

«Nous avions l’habitude de suggérer que notre prochain Triple-A serait un jeu cyberpunk multijoueur, mais nous avons décidé de repenser ce plan. En raison de notre nouvelle approche systématique et plus agile, nous ne nous concentrons pas principalement sur une grande expérience ou un jeu en ligne, mais plutôt sur l’intégration en ligne dans toutes nos franchises un jour. Nous construisons une technologie en ligne qui peut être intégrée de manière transparente dans le développement de nos futurs jeux. Cette technologie alimentera les composants en ligne que nous souhaitons introduire dans nos jeux et nous permettra de le faire sans sacrifices technologiques majeurs. «

CD Projekt RED souhaite informer les joueurs qu’ils continueront de le faire Jeux de joueurs AAA axés sur l’histoire apparaître. Ces titres n’obtiennent qu’une partie multijoueur facultative.

Vraisemblablement, ça va similaire à « GTA Online » expirer. Le monde du jeu est développé à la fois pour la partie solo et pour la partie multijoueur et si vous jouez l’histoire, vous êtes seul. Si vous démarrez le mode en ligne, vous trouverez d’autres personnes dans le monde et effectuerez des quêtes spéciales ensemble.