Cyberpunk 2077: le joueur découvre une fonctionnalité annulée, trouve des voies ferrées et une gare

Tel qu’il apparaît, la version finale de Cyberpunk 2077 une fonctionnalité cruellement manquée. La base de joueurs est maintenant sur le Vestiges de voies ferrées et même une gare abandonnée rencontré. Dans l’ensemble, les atouts soulèvent un certain nombre de questions.

Aurait-il dû y avoir un système ferroviaire dans Cyberpunk 2077?

Ce que Redditor Sybekul a maintenant découvert et partagé avec le monde suggère que nous pouvons supposer en toute sécurité que CD Projekt RED fonctionnera sur un système ferroviaire fonctionnel pour Night City a travaillé.

Des restes de ces voies ferrées associées peuvent être trouvés dans le jeu si vous regardez très attentivement. Mais ceux-ci des rails Rendez-vous maintenant dans le version finale inutile.

Sybekul présente les actifs inachevés dans la vidéo, qui montrent définitivement un système ferroviaire. Et cela Transit rapide de nuit dans la zone urbaine.

Ça aurait été un Système de transport en commun avec trains devrait donner. On voit quelque chose comme une gare à côté des rails, qui semble toujours faire partie des atouts. Mais les objets et autres élaborations manquent dans la station.

On remarque qu’il existe des voies ferrées dites, mais pas de trains associés. Cependant, il n’est pas clair si le NCART devrait être plus de nature visuelle ou si V aurait pu réellement prendre le train.

Cependant, la clause de transit rapide suggère que cela peut être un système de voyage rapide alternatif aurait pu agir.

Peut-être à mi-chemin du CDP a décidé qu’un tel système serait trop de travail et aurait le système de voyage rapide avec eux nœuds connus remplacé? En savoir plus sur les voyages rapides en Cyberpunk 2077 vous pouvez le découvrir ici:

Cyberpunk 2077 est disponible pour PC, PS4, Stadia et Xbox One, tandis que les versions PS5 et Xbox Series X sont toujours en développement.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂