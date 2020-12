Cyberpunk 2077: le développeur CD Projekt Red répond aux poursuites

Après la sortie plutôt infructueuse du RPG d’action Cyberpunk 2077 deux cabinets d’avocats ont déposé une plainte contre CD Projekt Red. Mais la société de jeux veut riposter avec véhémence.

Plusieurs poursuites concernant l’état de Cyberpunk 2077

Le « Rosen Law Firm » de New York et le « The Schall Law Firm » de Los Angeles accusent CD Projekt Red au nom de plusieurs investisseurs de Avoir fait des déclarations trompeuses concernant la qualité de l’Action RPG, ce qui aurait causé des dommages financiers auxdits investisseurs. Parce que les actions ont perdu une partie de leur valeurcar, selon l’acte d’accusation, les versions de «Cyberpunk 2077» pour PS4 et Xbox One sont en une seule « État pratiquement injouable » serait.

Le tribunal examine maintenant si ces poursuites sont valablesmais cela n’est pas certain en raison des lacunes alléguées de l’acte d’accusation.

CD Projekt Red a déjà fait une déclaration officielle sur la situation. En cela, il est dit:

« L’entreprise prendra des mesures énergiques pour se défendre contre de telles allégations.«

CD Projekt Red n’acceptera pas simplement les poursuites, mais se battra contre elles avec tous les moyens. Dans l’année à venir, nous verrons ensuite comment cette situation évoluera autour des poursuites pour «Cyberpunk 2077».

