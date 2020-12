Cyberpunk 2077: le développeur CD Projekt RED menace un recours collectif pour trompeur

En raison d’une publication trompeuse et infructueuse, cela menace Cyberpunk 2077-Studio maintenant un Action collective des investisseurs.

Poursuite possible contre le studio Cyberpunk 2077

Avocat à Varsovie et investisseur dans le studio CD Projekt RED, Mikołaj OrzechowskJe prépare, selon ses propres déclarations, un recours collectif contre la forge «Cyberpunk 2077» dans son bureau. La raison du procès est « Fausse déclaration pour obtenir un avantage financier ».

« Cyberpunk 2077 » est arrivé sur le marché inachevé: La sortie du RPG de science-fiction est terminée nombreux bugs et problèmes assombri. Surtout les versions PS4 et Xbox One sont concernées, qui n’ont reçu qu’une note moyenne de 55/100 sur Metacritic. Les critiques et les joueurs se plaignent que le jeu a simplement été lancé inachevé. La version PC ne fonctionne pas non plus parfaitement, mais avec 87/100, Metacritic fait mieux que les versions console.

Tromper le studio: Les versions console du jeu étaient en grande partie tenues secrètes avant la sortie. Les testeurs n’ont que la version PC mise à disposition. De plus, la direction du studio a assuré en janvier de cette année que le jeu était complet et jouable.

Crunch-Time des développeurs de Cyberpunk 2077 a été critiqué

La direction du studio fait actuellement face à des critiques à cet égard des joueurs et même de votre propre staff traiter avec. En ce qui concerne les conditions de production, le mois de crunchtimesi souvent 6 jours semaines et a exigé beaucoup d’heures supplémentaires, critiqué.

Sony a déjà sorti le ripcord et arrêté les ventes numériques du jeu. RED propose également CD Projekt Remboursements à.

Quelle est la prochaine étape du procès? Le cabinet d’avocats d’Orzechowski a déjà contacté d’autres investisseurs «Cyberpunk 2077». On ne sait pas encore s’ils se joindront au procès. Le procès n’a pas encore été déposé. Il reste à vérifier si un tel procès est même possible.

