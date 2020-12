Cyberpunk 2077: l’apparence de V peut-elle être modifiée plus tard? – (Guider)

Comme dans n’importe quel bon jeu de rôle vous pouvez bien sûr aussi en Cyberpunk 2077 déterminez vous-même l’apparence de votre personnage. Protagoniste V peut être une femme ou un homme, qu’ils aient ou non des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires et même la voix n’est pas liée au sexe choisi. Mais où pouvez-vous admirer votre propre version de V et changer le look plus tard dans le jeu?

Cyberpunk 2077: où pouvez-vous vous voir? – Solution

Maintenant que vous avez choisi la couleur de la peau, la coiffure, la couleur des yeux, les cicatrices, la distribution de cyberwares et bien d’autres choses, la question se pose de savoir quand et où admirer toutes ces décisions. Après tout, c’est Cyberpunk 2077 Un jeu du point de vue de l’ego et de l’apparence de votre propre personnage est plus un bonus intéressant que vraiment pertinent pour le jeu. Donc, trop souvent, vous ne voyez pas du tout V.

Il existe cependant quelques exceptions qui vous permettent tout de même de pouvoir admirer plus que les jambes ou les bras de V dans les conversations. Vous pouvez donc changer votre silhouette à tout moment dans l’inventaire du jeu admirer ou lorsque vous êtes dans la voiture en conduisant Point de vue de trois personnes changements. Sinon, vous avez également la possibilité d’interagir avec l’un des nombreux miroirs de Cyberpunk 2077. Cela se produit dans une certaine mesure pendant la campagne Scènes cinématiques même automatiquement.

© Projet CD

Cyberpunk 2077: pouvez-vous changer l’apparence de V plus tard?

À ce stade, nous n’avons malheureusement pas de bonnes nouvelles pour vous, car bien qu’elle soit Ville de nuit Un tas Ripperdocs qui peuvent offrir leurs services et vous proposer diverses options d’implants Vs apparence ne peut pas être changé plus tard dans l’histoire. Tu devrais être avec le Création de personnage alors soyez vraiment sûr qu’il s’agit de la version de V qui vous convient.

Bien sûr, cela ne s’applique qu’à la version commerciale de « Cyberpunk 2077 ». Il est tout à fait possible que plus tard Mises à jour ou avec la sortie de DLC la possibilité est intégrée au jeu de changer l’apparence de V plus tard. Cependant, comme son V ne la voit pas très souvent, comme déjà mentionné, et que le personnage porte plus tard toutes sortes de casques, masques et autres accessoires, l’apparence n’est en fait que secondaire par rapport à la pertinence tertiaire.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂