Cyberpunk 2077: la mise à jour corrige de nombreux bugs

Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED, a publié une nouvelle révision pour le titre, 1.2.2, qui corrige plusieurs bogues et améliore généralement la stabilité et les performances du jeu vidéo populaire.

Bien que pas aussi important que l’examen 1.2.1, qui corrige un certain nombre de bugs bloquant la progression parmi d’autres changements, il est toujours important de voir que le développeur travaille constamment pour améliorer le jeu après sa sortie difficile l’année dernière.

La nouvelle révision est maintenant disponible pour PC, consoles Oui Google Stadia.

Correction de quelques quêtes principales et objets du monde ouvert pour permettre aux joueurs de n’avoir aucun problème lors de leurs sessions.

Si vous souhaitez voir les notes de mise à jour de tout ce qui a été mis à jour, nous vous laissons le lien direct vers la page Cyberpunk ici.

Comme indiqué ci-dessus, la nouvelle revue Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur PC, consoles et Google Stadia. Cyberpunk 2077 est disponible pour PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia et PC, mais vous devriez probablement éviter les versions de console pour le moment.