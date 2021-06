Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.23 est en ligne – toutes les améliorations importantes dans les notes de mise à jour

Cyberpunk 2077 reviendra la semaine prochaine après plus de six mois au PlayStation Store dos. La nouvelle mise à jour 1.23, désormais disponible pour toutes les plateformes, est déjà disponible.

Cyberpunk 2077 : ce sont les plus gros changements du patch 1.23

Pour Mise à jour 1.23 CD Projekt Red n’a pas autant que à Patch 1.2 à « Cyberpunk 2077 » amélioré, mais devrait toujours Expérience de jeu devenir beaucoup plus agréable. Cette fois, l’accent était mis sur Quêtesce qui devrait maintenant conduire à moins de séquences manquantes et d’impasses. En gros il y a quelques Améliorations sur le gameplay et corrections de pépins :

Cadavres des PNJ ne restera plus coincé dans la voiture après avoir été éliminé et volé

ne restera plus coincé dans la voiture après avoir été éliminé et volé Prend entre les phases d’attaque Adam Smasher plus de dégâts

plus de dégâts Cyberware CataResist fonctionne maintenant correctement

fonctionne maintenant correctement Le fantôme de Johnny Silverhand apparaît correctement dans diverses quêtes

apparaît correctement dans diverses quêtes Coupure à vêtements de PNJ Fixé

Fixé rocheux dans le Terres sauvages s’affichent correctement

Mais aussi au performance a été à nouveau foutu. Suivant Plantages et Optimisation du stockage il y a des changements dans le Utilisation du processeur sur les consoles. Celles-ci Mises à jour montrer que CD Projekt Red s’engage pour la PlayStation 4 et la Xbox One Améliorer l’expérience de jeu. le notes de mise à jour entières résumer 45secondes.fr pour vous à la page 2 ensemble.

Il reste encore un long chemin à parcourir pour Cyberpunk 2077 erreur la plus grossière ont été corrigés, mais l’équipe de CD Projekt Red ne peut pas être battue. est immédiatement le patch 1.23 Pour Playstation 4, Xbox One et ordinateur disponible. Sur le PlayStation 5 et Xbox Series X/S vous pouvez également mettre à jour la version pour la plate-forme respective. La mise à niveau des consoles actuelles devrait suivre cette année.

Sur le Playstation 4 la mise à jour suggère également près de 30 Go réserver. Pour les autres plateformes, le Taille de téléchargement pas encore connu.