Cyberpunk 2077: la mise à jour 1.04 pour PC et PS4 est arrivée, Xbox suit – que fait le correctif?

CD Projekt RED continue de fonctionner après la sortie Cyberpunk 2077. Les développeurs améliorent désormais progressivement le jeu pour offrir aux joueurs une expérience plus irréprochable. Car, comme nous l’avons découvert lors du lancement, au grand regret de beaucoup, la version de sortie est tout sauf ronde.

Actuellement, vous devriez probablement préférer le Restez à l’écart des versions PS4 et Xbox One et (si possible) commencez par la version PC.

Cependant, le studio de développement publie déjà le prochain correctif 2 jours après la sortie. Mise à jour 1.04 apporte quelques optimisations, mais pour l’instant uniquement pour le PC et la version PS4.

Cyberpunk 2077 – Que fait la mise à jour, Hotfix 1.04?

Le patch apporte de nombreuses améliorations. Beaucoup d’entre eux concernent le Quêtesqui avait des bugs à certains endroits. Par exemple, une erreur s’est produite lors du démarrage de Conversation avec Johnny Silverhand (après avoir quitté l’hôtel à Ténia).

En plus de cela, des corrections de bogues ont été apportées dans le Aperçu de la fabrication d’armes exécuté.

En termes visuels devrait être maintenant moins de véhicules apparaît dans l’image. De plus, le Vitesse augmentée, avec laquelle la caméra passe de la vue à la première personne à la vue à la troisième personne lors de la conduite.

CD Projekt promet également un meilleure stabilité et moins de plantages. Étaient excités!

Ils sont aussi particulièrement excitants Mises à jour de la console. A partir de maintenant, il devrait y avoir un meilleure qualité de réflexion donner (Xbox One, PS4) au Effet de frottis réduire.

Il y a aussi pour ça Xbox un autre correctif qui se concentre sur le La terre des déchets-Réalisation se rapporte. Tout devrait être affiché correctement ici à l’avenir.

Veuillez noter, cependant, que la version Xbox ne recevra pas de mise à jour aujourd’hui, mais que cela ne sera joué que sous peu.

Important: CD Projekt RED a réduit l’effet de clignotement pour minimiser le risque symptômes épileptiques évoquer. Les images clignotantes ont été ajustées en taille et en fréquence.

le notes de mise à jour complètes vous pouvez sur le 2ème page de l’article voir.

