Cyberpunk 2077: La liste de tous les acteurs de la voix – De A à V

Vous jouez Cyberpunk 2077 avec la voix allemande et êtes-vous curieux de savoir qui sont les acteurs de la voix derrière les personnages individuels? Pas de problème: nous avons la liste complète de toutes les enceintes du jeu en un coup d’œil!

Tous les doubleurs dans Cyberpunk 2077

Nous le savons tous: merde, je connais cette voix, n’était-ce pas la … merde, quel était son nom. Il parlait des choses dans ce film. Pour mettre fin aux conjectures, consultez simplement la liste des acteurs de la voix pour «Cyberpunk 2077» et cliquez sur le nom de l’orateur pour savoir d’où vous connaissez encore la voix:

Les acteurs suivants peuvent être entendus dans des rôles supplémentaires:

Alexandra Yoko Hagino Torsten Michaelis Johannes Berenz Dirc Simpson Hendrik Martz Birte Baumgardt Clichés de Mario Jan-David Rönfeldt Kevin Kraus Frank Schaff Felix Würgler Patrick Keller Judith Steinhäuser Florian Hoffmann Petra Wolf Bernd Vollbrecht Uschi Hugo Peter Sura Hans-Eckart Eckhardt Johann Fohl Ann a beaucoup Matthias Rimpler Stefan Bräuler Nicolas Buitrago Sabine Jäger Felix Spit Robert Frank Daniel Zillmann Sonja Spuhl Joachim Kaps

Pour la synchro, CD Projekt RED fourni GlobaLoc à Berlin ont travaillé ensemble et là en 2019 et 2020 le près de 100000 enregistrements fait. La sortie vocale allemande est l’une des 11 versions entièrement synchroniséesavec le Technologie JALI ont été optimisés.

Dans les coulisses de la synchronisation

Oui, beaucoup de budget et de temps ont été gaspillés sur la synchronisation de «Cyberpunk 2077». Si vous souhaitez avoir un aperçu plus approfondi de cela et que vous souhaitez voir comment le paramètre allemand du jeu a été créé, jetez un œil Dans les coulisses pour ça. Vous y découvrirez personnellement les acteurs principaux enthousiastes:

Et dans quelle langue jouez-vous au jeu? Avez-vous opté pour les doubleurs allemands ou jouez-vous dans une autre langue? N’hésitez pas à échanger des idées avec nous dans les commentaires!

