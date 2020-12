Cyberpunk 2077: la direction du studio doit subir de vives critiques après le désastre du lancement

Le studio polonais Projet CD REDle 10 décembre 2020 Cyberpunk 2077 publié est critiqué. Et cette critique vient même de nos propres employés. Vous êtes en colère contre la direction du studio après le lancement désastreux du jeu de rôle de science-fiction.

Les testeurs et les joueurs ont des critiques négatives sur Cyberpunk 2077

Malgré trois reports, « Cyberpunk 2077 » est resté inachevé et avec de nombreux problèmes et bugs sur le marché. le Les versions PS4 et Xbox One sont particulièrement affectées. Au vu de ces versions de jeu imparfaites, il y a eu des critiques dévastatrices de la part des testeurs et des joueurs:

Sur Métacritique Les versions PS4 et Xbox One de «Cyberpunk 2077» en ont un Note moyenne de 55/100 basé sur 22 avis de spécialistes (le score de l’utilisateur n’est inclus que 3.2). Après tout, la version PC a au moins largement réussi à gagner l’approbation des critiques: une note moyenne de 87/100 basé sur 72 avis d’experts et un score utilisateur de 7.1.

Avant la sortie de «Cyberpunk 2077», seule la version PC du jeu était envoyée aux éditeurs.

Cyberpunk 2077 ne fonctionne pas bien avec les joueurs et les testeurs, en particulier pour PS4 et Xbox One. © Projet CD

Même les développeurs critiquent la gestion du studio

Maintenant, même les développeurs du jeu critiquent la gestion du studio. Lors d’une réunion d’employés à CD Projekt, la direction a dû s’opposer aux employés en colère, selon un rapport de Bloomberg. Tout d’abord excusé les responsables de la catastrophe de lancement de « Cyberpunk 2077 ».

Les développeurs ont ensuite répondu par des questions sur la réputation actuelle du studio, les délais irréalistes pour le jeu et les heures supplémentaires dans les mois et les années qui ont précédé le lancement du jeu.

Un employé s’est entretenu avec: En janvier, le jeu a été décrit comme complet et jouable par la direction, bien que ce ne soit pas vrai. La réponse: vous en assumeriez la responsabilité.

Interrogée sur le temps de crise intensif, qui comprenait souvent une semaine de 6 jours, la direction a répondu que les conditions de production seraient améliorées. Les détails sont restés ouverts.

Plusieurs employés ont critiqué la direction pour les délais irréalistes. Il était clair pour les développeurs dès le départ qu’ils auraient besoin de plus de temps.

Les développeurs de Cyberpunk 2077 ont confronté les chefs de studio au lancement désastreux lors d’une réunion interne. © Projet CD

Sony a tiré le cordon de déchirure et a retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Store

Selon le rapport Bloomberg, CD Projekt a été arrêté avant même l’annonce de Sony, Pour prendre Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store et rembourser les clients pour le coût. Au cours de la réunion, la direction du studio a été très vague sur son propre personnel, disant simplement qu’elle avait conclu un accord avec Sony – les détails ont été omis.

Enfin, vendredi, CD Projekt a publié une déclaration indiquant:

«Après notre discussion avec PlayStation, la décision a été prise de passer temporairement au numérique [von Cyberpunk 2077] ensemble. «

La part de CD Projekt chute, Cyberpunk 2077 réussit néanmoins financièrement

«Cyberpunk 2077» est néanmoins un succès financier. Le jeu a pu vendre plus de 8 millions de précommandes et a battu des records sur le pc. Il y avait aussi des critiques des fans là-bas. Dans l’ensemble, « Cyberpunk 2077 » est accusé d’avoir trop de bugs et de pépins et le jeu est décrit comme inachevé – les versions PS4 et Xbox One sont particulièrement affectées.

L’action de CD Projekt est à l’automne ce mois-ci. Jusqu’à présent, la part a chuté de 12%.

Le patch 1.05 pour a été publié il y a quelques jours seulement, ce qui apporte de nombreuses corrections de bogues aux consoles. © Projet CD

Plusieurs correctifs sont destinés à supprimer les erreurs de jeu

Jusqu’à présent, des correctifs pour «Cyberpunk 2077» ont été publiés et sont censés éliminer de nombreux bugs et problèmes. Le plus jeune d’entre eux (Correctif 1.05) est apparu il y a quelques jours pour les versions console et PC. D’autres correctifs suivront dans les prochains mois.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂