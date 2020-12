Cyberpunk 2077: la bande-annonce de lancement officielle vous donne la chair de poule

Pour l’ambiance finale de la chair de poule et la dernière vague de battage médiatique avant la sortie de Cyberpunk 2077 est maintenant devenu le Bande-annonce de lancement publié pour le jeu le plus attendu en 2020. Dans ça balance beaucoup Action et explosions une atmosphère mélancolique et sombre avec, car il s’agit de mortalité et d’attachement à certaines personnes importantes dans le jeu dystopique.

La bande-annonce de lancement épique de Cyberpunk 2077

Après le trois équipes il est maintenant vraiment rassurant de voir que la bande-annonce finale a été publiée, ce qui exclura définitivement un nouveau retard dans l’aventure du monde ouvert. Les premiers le sont maintenant aussi Notes pour le jeu est apparu qui a considéré le titre plus d’une fois Chef-d’oeuvre décris.

Dans la bande-annonce de lancement, nous osons donc maintenant prendre un dernier aperçu plus profond et atmosphérique de l’histoire de Protagonist: dans V et avoir la chair de poule pour les nombreux liens interpersonnels de V, mais aussi pour la souffrance que lui ou, alternativement, elle rencontrera sur le chemin du but. Mais plongez-vous dans:

De quoi parle le jeu?

Mais quel est le but de V? Dans le rôle d’un mercenaire hors-la-loi: dans vous allez en chercher un biopuce uniquequi agissent comme la clé de immortalité devrait servir. Sur cette voie, vous rencontrerez d’innombrables dangers, personnalités, institutions corrompues et beaucoup de situations folles dans le monde de Ville de nuit.

« Cyberpunk 2077 » sortira demain, le 10 décembre, sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Google Stadia. De plus, vous pouvez jouer au jeu sur les toutes nouvelles Xbox Series X / S et PlayStation 5 dès sa sortie. Plus tard, les propriétaires de Xbox One et de PS4 bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers les versions de nouvelle génération, afin qu’ils puissent vraiment profiter pleinement du matériel de nouvelle génération. Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour cela.

