"Cyberpunk 2077": Informations sur les DLC et le mode multijoueur probablement pas avant 2021

En décembre, « Cyberpunk 2077 » célèbre enfin sa sortie – après plusieurs reports. Mais les joueurs ne devraient pas s’attendre à des informations sur du contenu supplémentaire pour le moment. Les développeurs veulent se concentrer sur le jeu principal lors du lancement.

CD Project Red Boss a ça Adam Kiciński a récemment clarifié aux investisseurs, rapporte PC Gamer. En fait, le plan était d’informer les joueurs du contenu supplémentaire sous la forme de DLC avant la sortie réelle. Mais après le report renouvelé, il a été décidé « d’attendre la publication du titre afin de fournir le jeu aux joueurs et ensuite de parler des projets futurs ».

Moyens: Plus d’informations sur les DLC à venir sont attendues au plus tôt au début de 2021. La seule chose qui soit claire à ce jour est que « Cyberpunk 2077 » recevra un soutien étendu même après sa sortie, comparable à l’épopée du jeu de rôle « Witcher 3 ».

Le mode multijoueur en version autonome?

Plus précisément, il s’agira d’extensions d’histoire plus importantes, mais les objets cosmétiques ainsi que les objets de quête ne seront pas négligés – le plaisir du jeu long sera assuré même après la fin de l’histoire. Il y aura également du contenu multijoueur, mais on ne sait toujours pas sous quelle forme cela se déroulera. Le projet semble trop gros pour une simple mise à jour, souligne Kiciński. « Nous pensons à une version autonome. » Cependant, le mode en ligne ne sera pas totalement indépendant, car il est très lié à la campagne solo de « Cyberpunk 2077 ».

Mais d’abord, le jeu de rôle d’action futuriste doit être publié après qu’il était initialement censé être sur le marché au printemps. Maintenant, cela devrait effectivement arriver le 10 décembre.