Cyberpunk 2077 Hotfix 1.12 est là et comble les failles de sécurité sur PC

À partir de maintenant, les joueurs sur PC peuvent s’abonner à Cyberpunk 2077 la Correctif 1.12 Télécharger. La date à laquelle la mise à jour sera également disponible pour PS4, PS5, Xbox Series X et Xbox One n’est pas encore connue.

Ce patch apparaîtra probablement même exclusivement pour PC, car il comble les failles de sécurité spéciales qui se produisent dans le Installer des mods Peut survenir.

Que fait le correctif 1.12 dans Cyberpunk 2077?

Selon le CD Projekt Vulnérabilités corrigées que ce soit dans Connexion avec accès externe possible supporter. Les petites notes de patch fines sont les suivantes:

Un bogue lié au débordement de tampon a été corrigé.

Les DLL non ASLR ont été supprimées / remplacées.

Qu’est-ce que cela veut dire? En un mot: les moddeurs ont récemment découvert une faille de sécurité qui se produit lorsqu’un dépassement de mémoire tampon se produit lors du téléchargement de fichiers mod d’origine inconnue. Cet exploit peut convertir des fichiers de sauvegarde en fichiers qui s’exécutent en arrière-plan Virus exécuter sans que l’utilisateur s’en aperçoive.

Cette Problème de dépassement de la mémoire tampon devrait maintenant être corrigé. Les DLL problématiques ont été supprimées ou remplacées en conséquence.

Que sont les DLL? En termes simples, un fichier DLL (Bibliothèque de liens dynamiques) est responsable de s’assurer que les programmes exécutent certaines fonctions et peuvent accéder à des informations supplémentaires.

Nouvelle mise à jour majeure 1.2 en février

En février, le grand est également censé Mise à jour 1.2 suivre, qui devrait être beaucoup plus étendu qu’il ne devrait l’être prédécesseur. Cela devrait signifier plus Bugs, problèmes et erreurs de jeu être éliminé dans le jeu de rôle.