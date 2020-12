Cyberpunk 2077: heure de sortie, date de sortie

L’un des jeux les plus attendus de tous les temps est enfin arrivé; c’est vrai, Cyberpunk 2077 est presque à nos portes. Êtes-vous prêt à plonger dans ce monde majestueux créé par CD PROJEKT RED, qui nous a apporté la trilogie Witcher! Quoi de mieux que de vous battre aux côtés? Keanu Reeves!

Date de sortie de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre pour le PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S / X, et Google Stadia. En raison du lancement simultané du jeu dans le monde entier, vous devriez pouvoir démarrer le jeu à minuit, heure locale, si vous êtes du Royaume-Uni.

Partout ailleurs, selon l’endroit où vous vous trouvez, cela signifie que vous pourrez peut-être jouer à Cyberpunk 2077 plus tôt 9 décembre! Cependant, l’heure et la date de sortie dépendent du fait que vous jouez sur PC ou console.

Le titre a été retardé à plusieurs reprises, et cette fois il est 100% officiel (on espère) qu’il ne sera plus changé!

Temps de sortie de Cyberpunk 2077

L’heure de sortie de Cyberpunk 2077 dépend de votre fuseau horaire. Si vous êtes l’un des chanceux, vous pourrez peut-être jouer à Cyberpunk 2077 un jour plus tôt, car il est en train de sortir simultanément à travers le monde. Comme la version est basée sur Heure GMT, ce qui signifie que les autres fuseaux horaires auront le jeu plus tôt!

Vous trouverez ci-dessous une liste des fuseaux horaires avec l’heure à laquelle Cyberpunk 2077 est autorisé à sortir:

9 décembre 16H00 TVP 17H00 MST 18h00 CST 19H00 est 21H00 UTC-3

10 décembre 01H00 CET 12 h 00 GMT 11H00 AEDT 13H00 NZDT 03H00 MSK 4H00 DU MATIN UTC + 4 5 h 30 IST 8 h 00 CST 09H00 JST



Heure et date de sortie de la console Cyberpunk 2077

En fonction de la console que vous avez achetée, Cyberpunk 2077, vous devrez peut-être attendre minuit, heure locale, pour commencer à lire votre copie de Cyberpunk 2077.

Sur Playstation 4 et PlayStation 5, les joueurs devront attendre minuit, comme cela a toujours été le cas avec les versions numériques sur le PS Store. Cependant, si vous jouez sur le Xbox, il n’y a pas de restrictions, vous pourrez donc jouer au jeu dès sa sortie dans votre fuseau horaire.