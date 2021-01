Cyberpunk 2077 Guide des armes emblématiques: où trouver Skippy

Tout au long de Cyberpunk 2077, le joueur peut trouver plusieurs armes uniques appelées Iconics. Ces armes sont un type d’arme unique dans le jeu dont la rareté peut être améliorée via le menu de fabrication. Ironics s’adapte également au niveau du joueur et possède un statut et des modifications uniques. Le pistolet parlant Ai appelé Skippy est une arme intelligente emblématique qui correspond à cette description et ne peut être trouvée qu’à un seul endroit. Cela dit, continuez à lire pour savoir où aller. trouver Skippy dans Cyberpunk 2077

Où trouver Skippy (le pistolet parlant emblématique) dans Cyberpunk 2077

Pour trouver l’arme Skippy Iconic dans Cyberpunk 2077, vous devrez vous rendre à l’emplacement indiqué ci-dessus près de la station de voyage rapide College Street à Vista Del Ray. À cet endroit, vous devrez suivre le marqueur de quête pour localiser une ruelle et un PNJ mort avec une mallette; À l’intérieur du boîtier, vous trouverez Skippy.

Une fois sur place, vous devrez chercher une allée comme celle illustrée ci-dessus; notez que les deux entrées sont murées avec une ouverture de chaque côté. Pour entrer dans la ruelle, vous devrez sauter sur une boîte à l’extrême gauche; lorsque vous avez dépassé la zone fermée, continuez à avancer et vers le marqueur de quête.

Lorsque vous atteignez le marqueur de quête, faites demi-tour et vous devriez voir un PNJ mort avec une mallette à côté de lui, comme indiqué ci-dessus. Prenez l’arme et Skippy commencera à vous parler, et après un peu de dialogue, vous aurez les choix suivants de mode de ciblage pour Skippy.

Mode pacifiste amoureux des chiots – Ce mode de ciblage obligera Skippy à ne viser que les membres, ce qui en fera l’option non létale.

Mode Stone Cold Killer – Dans ce mode, skippy ne visera que les tirs à la tête mortels.

Vous pouvez choisir le mode qui convient à votre style de jeu, mais sachez qu’après 60 éliminations, Skippy passera définitivement au mode de ciblage opposé. Donc, si vous prévoyez d’utiliser Skippy pendant un certain temps, nous vous suggérons de choisir le mode opposé à celui que vous souhaitez.

Cependant, après 60 éliminations et la réinitialisation, Skippy vous demandera de les rendre à Regina Jones, leur propriétaire d’origine; cela lancera également la quête «La machine». Cette partie est entièrement facultative, mais si vous choisissez d’ignorer les souhaits de l’arme emblématique, elle vous ridiculisera continuellement. Si vous décidez de ramener l’arme à Regina, elle réinitialisera Skippy et la renommera Daisy et vous offrira une récompense en gardant l’arme à feu ou en payant 7k tourbillons.

Pour en savoir plus sur Cyberpunk, PGG est là pour vous. Venez dès aujourd’hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin. Pour commencer, nous vous recommandons de consulter les deux comment cultiver de l’argent et comment améliorer les guides.