Cyberpunk 2077 Guide de rareté des équipements et des armes

Si vous êtes un fan d’ARPG comme moi, vous vous sentirez comme chez vous avec Cyberpunk 2077, car tous les équipements et armes sont basés sur une rareté similaire à celle de jeux comme Grim Dawn et Diablo. Il y a, cependant, des prises uniques sur le système de rareté, et il y a beaucoup de profondeur cachée. Cela dit, continuez à lire pour en savoir plus sur Cyberpunk 2077 « s Rarités d’équipement et d’armes.

Rarités des équipements et des armes du Cyberpunk 2077

Dans Cyberpunk 2077, le système de rareté du butin suit le format de butin ARPG typique et celui du Sorceleur 3, tandis que les articles sont divisés en cinq catégories à code couleur. Le système s’applique également à tous les objets que vous pouvez obtenir dans le jeu; la liste ci-dessous est le système couleur du pire au meilleur.

Commun – Blanc

Peu fréquent – Vert

Rare – Bleu

Epic – Violet

Légendaire – Orange

En plus d’emprunter le système de butin traditionnel, tous les objets ont également des statistiques et des améliorations uniques qui rendent chaque pièce d’équipement unique. Il existe même des armes nommées que vous pouvez trouver dans le jeu grâce à des quêtes spéciales, et il existe même une variante spéciale de sous-arme appelée armes iconiques.

Les armes emblématiques sont une sous-classe d’armements standard qui peuvent être continuellement améliorées pour leur permettre d’être utilisées lors d’un playthrough. Ils ont également des avantages et des capacités rares qu’aucune des armes standard du jeu ne peut avoir. Cela dit, vous pouvez obtenir des icônes de pillage, de quêtes et de magasins du monde entier; vous en obtiendrez également un dès que vous quitterez votre appartement pour la première fois.

En relation: Comment équiper les accessoires d’armes dans Cyberpunk 2077

En plus des raretés d’armes et de la sous-classe emblématique, le jeu propose également des types d’armes spéciaux dotés de capacités uniques. Au total, il existe trois de ces types d’armes, et vous pouvez voir les trois énumérés et expliqués ci-dessous.

Armes techniques: Peut être chargé pour libérer un seul coup puissant.

Armes puissantes: Les balles peuvent ricocher sur les surfaces.

Armes intelligentes: À condition que vous disposiez d’un implant cyberware à lien intelligent, les armes intelligentes peuvent tirer des balles à tête chercheuse pour toucher des cibles à l’abri.

Pour en savoir plus Cyberpunk 2077, Chez PGG, nous vous soutenons. Venez dès aujourd’hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin. Pour commencer, nous vous recommandons de consulter les deux comment obtenir des composants de mise à niveau et des guides d’articles d’artisanat. Prenez garde et soyez prudents, mercenaires cybernétiques!