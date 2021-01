Cyberpunk 2077 GIG: Bloodsport – Comment sauver Roh

L’un des nombreux types de GIG dans Cyberpunk 2077 sont les quêtes nécessaires à SOS Merc. Dans ces quêtes, les joueurs seront généralement chargés de sauver un PNJ; ces GIGS varient également en difficulté, et le GIG Bloodsport ne fait pas exception. Cela dit, si vous continuez à lire, nous vous expliquerons comment compléter le Cyberpunk 277 Bloodsport GIG et comment sauver le PNJ Roh.

Fixateur: Regina Jones

Emplacement: Watson, Petite Chine

Type de quête: SOS Merc nécessaire

Exigence: Street Cred rang quatre

Comment ne pas déclencher l’alarme dans le GIG Bloodsport

Pour sauver Roh dans Bloodsport GIG de Cyberpunk 2077, vous devrez vous frayer un chemin à l’intérieur du sous-sol du dojo Tiger Claw en abattant tous les membres du gang Tiger Claws ou en vous faufilant autour d’eux à l’endroit indiqué ci-dessus. l’alarme échouera à l’objectif optionnel et mettra Roh en danger, il est donc préférable d’emprunter la voie sûre et silencieuse.

Mais avant de pouvoir emprunter l’itinéraire silencieux, vous devrez d’abord localiser Roh, ce qui peut être fait en accédant à un ordinateur spécifique dans un bureau et en échangeant les caméras. Parallèlement à cela, ce sera également une bonne idée de délimiter le dojo, car il existe plusieurs points d’entrée, mais en fonction de vos compétences actuelles, certains pourraient ne pas être disponibles.

Pour cette raison, nous vous recommandons vivement de quitter la zone et de ne pas poursuivre cette quête jusqu’à ce que vous ayez au moins les points suivants dans les attributs répertoriés ci-dessous.

Huit corps – Requis pour une porte d’entrée latérale au sous-sol.

Huit technique – Requis pour une entrée de toit au sous-sol; soit huit points en technique ou en corps suffiront pour cette quête

Cinq intelligence – Seulement nécessaire si vous voulez pirater les différents points de piratage à l’intérieur du dojo pour des tourbillons et des composants faciles.

Une fois que vous avez obtenu un ou deux du nombre de points d’attribut énumérés ci-dessus, commencez par accéder au toit du bâtiment, car deux points d’entrée se trouveront là-haut. Vous pouvez accéder au toit en sautant sur un objet comme le parapluie illustré ci-dessus près de l’entrée, puis sur la passerelle métallique au-dessus.

Après cela, vous pouvez accéder à deux points d’entrée qui sont des fenêtres; l’un est à gauche de l’autre côté de celui faisant face au V, et l’autre vers l’arrière du bâtiment. La fenêtre la plus proche de V ne nécessitera aucun point d’attribut pour s’ouvrir, mais celle vers l’arrière, vous devrez avoir huit points d’attribut technique pour ouvrir, donc si vous n’avez pas ces points, nous vous recommandons d’aller avec celui montré ci-dessus à la place.

Cependant, il convient de noter que l’autre point d’entrée est probablement le meilleur point d’entrée à part un autre à utiliser pour cette quête. En effet, l’entrée du sous-sol – où vous devrez éventuellement aller – se trouve littéralement sous cette fenêtre. Il convient également de noter qu’une autre porte mène à l’intérieur à cette zone exacte en tant que fenêtre de toit. Pour trouver cette porte, sautez du toit et revenez à l’entrée. Vous devrez aller à gauche et descendre tout droit depuis l’entrée principale du dojo.

Comme indiqué ci-dessus, la porte latérale sera à cet emplacement et exigera que le joueur en ait au moins huit dans l’attribut corps. Donc, en fonction de votre personnage, vous devriez envisager soit cette entrée, soit celle sur le toit. Pour l’instant, n’utilisez aucune des deux entrées et revenez au toit et à la première fenêtre que nous avons mentionnée. En effet, vous devez toujours localiser Roh et, en remarque, cette méthode sera le meilleur moyen pour vous de terminer la quête si vous n’avez pas huit corps ou technique. Cependant, il sera nettement plus difficile de le compléter, mais ce n’est pas impossible.

Comment localiser Roh dans le Tiger Claw Dojo

Une fois que vous êtes à la première fenêtre, ouvrez-la, mais sachez qu’il y aura au moins un garde patrouillant à l’intérieur vers la zone gauche de la fenêtre. Nous vous recommandons d’utiliser votre capacité de piratage pour le marquer et d’utiliser des hackables à proximité pour l’éloigner du hall principal. Vous pouvez le faire en maintenant le bouton de piratage sur un objet et en appuyant sur «distraire les ennemis».

Une fois qu’il part et se trouve face à l’ouverture, laissez-vous tomber et sortez-les et cachez leur corps. Après cela, entrez dans le bureau, comme indiqué ci-dessus; à l’intérieur du bureau, vous trouverez un ordinateur et vous devrez l’ouvrir en maintenant la touche d’interaction.

Lorsque le menu de l’ordinateur s’ouvre, vous devrez choisir l’option de réseau local. Après cela, un autre onglet s’ouvrira, montrant l’option d’allumer et d’éteindre deux caméras et l’option de prendre le contrôle à distance. Vous devrez sélectionner l’option «prendre la télécommande», puis passer à la deuxième caméra et la déplacer vers la droite.

Ce faisant, vous découvrirez l’emplacement de Roh et pourrez ensuite quitter la caméra; mais avant de le faire, assurez-vous d’éteindre les caméras pour vous aider plus tard dans cette quête. Une fois les caméras éteintes, vous pouvez passer à l’étape suivante de ce guide; avant de faire cela, assurez-vous de piller le bureau, en particulier à côté de la caméra, car il y aura des tourbillons empilés.

Comment sauver Roh dans le GIG: Bloodsport

Pour sauver Roh, vous avez trois options, soit en utilisant deux des entrées latérales – celle sur le toit et à l’extérieur du bâtiment – soit en vous faufilant tout autour. Mais, comme nous l’avons déjà dit, la troisième option est nettement plus difficile, donc si vous souhaitez plutôt utiliser l’une des deux autres options, passez à la « Comment escorter Roh hors du sous-sol « section de ce guide.

En passant, si vous souhaitez faire l’une des deux autres options, vous devrez soit sortir par l’entrée principale, soit par la façon dont vous êtes entré dans le dojo. Pour partir de l’entrée principale, vous devrez être rapide pour sortir un garde qui se tient devant la porte. Cela peut être assez difficile car, le plus souvent, il se retournera plus vite que vous ne pouvez le sortir; pour cette raison, il est préférable d’utiliser l’autre option.

Pour faire l’autre option, qui est de repartir comme vous êtes venu, vous devrez sauter sur le moniteur du PC comme indiqué ci-dessus. Ensuite, essayez de sauter et d’attraper le rebord de la fenêtre de toit ouverte; cela peut prendre quelques tentatives, mais c’est possible. Une fois sur le toit, vous pouvez ensuite vous diriger vers l’une des deux entrées latérales du sous-sol, en fonction de vos compétences.

Maintenant, pour l’itinéraire le plus difficile, vous devrez quitter la salle de bureau et vous diriger dans le couloir vers la droite. Lorsque vous atteignez le point, comme indiqué ci-dessus, vous devrez commencer à vous accroupir; vous devrez également éviter d’alerter les griffes de tigre dans la salle centrale.

Cette partie sera difficile car, à tout moment, au moins un d’entre eux aura une ligne de vue du couloir que vous devez traverser. Pour cette raison, vous devrez vous accroupir en passant devant eux, et vous devrez le faire rapidement et vous cacher juste après et attendre leur compteur d’avis.

Continuez à faire cela jusqu’à ce que vous atteigniez l’endroit indiqué ci-dessus; ici, vous devrez désactiver la caméra pour pouvoir continuer à progresser vers le sous-sol. Une fois la caméra désactivée, passez à la partie suivante.

Lorsque vous atteignez cette section, qui se trouve au coin près de la caméra que vous avez désactivée, vous devrez regarder en haut à droite de votre écran et voir où se trouve l’ennemi dans la pièce devant vous. En effet, cet ennemi se tiendra parfois face à l’entrée de la porte, ce qui vous rendra presque impossible d’entrer à l’intérieur sans déclencher l’alarme.

Cela dit, continuez à surveiller la mini-carte jusqu’à ce qu’ils s’éloignent ou ne soient pas face à la porte. Une fois qu’ils bougent, continuez comme avant et abattez-les furtivement; avant d’entrer dans la pièce, assurez-vous de retirer la caméra illustrée ci-dessus en la piratant. UNEplus loin, vous pouvez trouver l’entrée du sous-sol après la porte illustrée ci-dessus.

Comment escorter Roh hors du sous-sol

Lorsque vous atteignez la pièce illustrée ci-dessus, soit par les deux entrées latérales, soit en parcourant le long chemin, vous devrez vous diriger vers l’entrée du sous-sol. Vous pouvez accéder au sous-sol en descendant les marches à droite dans l’image ci-dessus. En bas des marches, il y aura une porte; ouvrez la porte et faufilez-vous à l’intérieur. Après la porte, il y aura un ennemi et une caméra devant la porte, vous devrez donc désactiver et retirer les deux avant de continuer.

Commencez par retirer l’appareil photo et vous pouvez le faire de la même manière que la dernière fois; maintenez le bouton de piratage enfoncé et sélectionnez l’option pour éteindre la caméra. Une fois la caméra désactivée, déplacez-vous pour abattre l’ennemi en silence; après cela, vous pouvez ensuite vous rendre dans la pièce où Roh est détenu.

Pour trouver roh, vous devrez passer par la porte à côté de la caméra dans l’image précédente. Lorsque vous franchissez la porte, vous verrez une pièce comme celle illustrée ci-dessus; À l’intérieur, Roh sera assis sur une chaise torturé par une griffe de tigre.

Sortez la griffe du tigre et parlez à roh; après un certain dialogue, vous pouvez alors escorter Roh vers le chemin où vous êtes sorti du dojo. Après avoir quitté l’enceinte, vous devrez escorter Roh jusqu’à une voiture à laquelle Regina enverra un SMS qui l’attend. Mais Roh va plutôt s’asseoir sur un banc voisin où vous pourrez engager un dialogue.

Lorsque vous aurez fini de lui parler, Regina vous appellera et vous atteindrez tous les objectifs. Si vous parvenez à le faire sortir sans déclencher l’alarme, elle vous enverra un SMS au sujet d’un bonus que vous pouvez obtenir dans la boîte de dépôt la plus proche, comme indiqué ci-dessous.

Lorsque vous aurez votre récompense, ce sera tout et la quête sera terminée pour vous. Cependant, avant de partir pour faire autre chose, vous pouvez à la place, revenir en arrière et tuer toutes les griffes de tigre restantes à l’intérieur du dojo; Assurez-vous également de piller toutes les pièces, car certaines contiendront des objets et du matériel assez décents.

