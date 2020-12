Cyberpunk 2077 et les retours: la tragédie en trois actes

Une manœuvre pour la galerie qui fait plus mal que des bénéfices

Pour le meilleur ou pour le pire, le lancement de Cyberpunk 2077 n’a pas arrêté le flux d’actualités et d’articles sur le titre de CD Projekt RED, et aujourd’hui, en plus de jeter un œil aux comparaisons, il faut parler de la nouvelle grande polémique du jeu, dérivée de (presque) toutes les autres vues à ce jour . Il semble qu’au lieu d’HyperHype, nous devrions changer le nom en CyberHype, mais quand il s’agit d’une question impliquant autant de parties impliquées (développeurs, éditeurs, entreprises, utilisateurs, etc.), il n’y a pas d’autre option que de retrousser nos manches et d’écrire un autre article sur le phénomène du moment.

Acte I: La normalité (apparente)

Tout a commencé quelques jours après la (première) sortie officielle de Cyberpunk 2077. Polémique avec les avis pour n’avoir pu utiliser que la version PC et ne pas pouvoir afficher le contenu au profit de bandes-annonces déjà préparées, multiples problèmes de performances sur toutes les plateformes, erreurs et problèmes de toutes sortes et conditions (des visuels, plus drôles que ennuyeux, même des voitures qui cherchent à être une fusée ou des PNJ ennemis qui commencent soudainement à vous suivre partout, comme s’il s’agissait d’un partenaire de mission) et certains utilisateurs recherchant un moyen d’obtenir un remboursement pour un produit qui, à leur avis , cela ne correspond pas à ce qui est promu, notamment sur les consoles, où les retours sont quelque chose qui sort de l’ordinaire.

La réponse à cette question sur les réseaux sociaux? Tweets, beaucoup d’entre eux déjà supprimés, bien que certains, heureusement, nous avons une capture avec la date de publication originale, au cas où il y aurait des doutes. Bien que les différences au niveau de la plate-forme entre le PC et les consoles soient notables à plusieurs points de vue, ces dernières années, ces dernières ont été de plus en plus similaires à celles compatibles, les remboursements étant déjà chose courante sur des plates-formes telles que Steam ou Epic Games. , mais cela, au vu des événements, n’est pas quelque chose qui a la même acceptation par Sony ou Microsoft.

Avec le programme Steam Refunds commencé en 2017, avec une série de limitations (telles que ne pas dépasser 14 jours à compter de l’achat du produit, 2 heures d’utilisation et ne pas avoir obtenu de succès, entre autres) pour éviter les abus du système, la porte était ouverte pour pouvoir acquérir un jeu et pouvoir le retourner, quelle qu’en soit la raison. Nous pouvons entrer dans un débat pour savoir s’il s’agit d’une mesure en faveur du consommateur ou du distributeur (concernant les questions de protection de l’acheteur et de motivation de plus d’achats pour le vendeur), mais en fin de compte, nous pourrions acheter un jeu et l’essayer. sur notre machine pour vérifier si cela fonctionnait au niveau des performances ou du contenu (pointant ce dernier cas directement vers Early Access), et le renvoyer si nous n’étions pas satisfaits. En quoi ces situations sont-elles différentes de Cyberpunk 2077? Uniquement et exclusivement sur la plateforme sur laquelle nous jouons. Le résumé rapide était, si vous jouez sur PC (peu importe si GOG, Steam ou Epic Games Store), vous avez la possibilité de vous rembourser, si vous jouez sur console, non.

Acte II: Un geste pour les éliminer tous du jeu

Bien que les versions de CD Projekt RED, avec leur modèle de fond jaune déjà habituel, soient devenues une source de dérision pour une grande partie de la communauté, hier a eu celle qui a peut-être causé le plus de polarisation, admettant les multiples problèmes du versions de PlayStation 4 et Xbox One (qui, en l’absence de versions spécifiques pour la nouvelle génération, affectent tous de la même manière) et annonçant le plan de mise à jour qu’ils allaient suivre pour soutenir le jeu, ont-ils annoncé, avec un délai de une semaine, remboursements pour tous les utilisateurs de la console, peu importe qu’ils soient utilisateurs de la version numérique ou physique.

Retour # CyberPunk2077: En raison des indications du distributeur en Espagne, GAME ne pourra pas effectuer ces retours. Pour cette gestion, vous pouvez contacter le développeur du jeu jusqu’au 21/12: [email protected] Tout comme ils l’ont indiqué. https://t.co/FGY76FTACy – GAME Espagne (@VideojuegosGAME) 14 décembre 2020

Et quand tout semblait être une bonne mesure pour la galerie (je suis de ceux qui pensent que, dans l’état actuel, le jeu aurait dû être retardé dans sa version de consoles, s’il ne devait pas être annulé, et sortir sur PC comme Accès anticipé), les changements de discours dans les premières parties concernées, telles que les magasins et les distributeurs ont commencé à réchauffer l’atmosphère, révélant que CD Projekt RED avait agi de son propre chef, sans, apparemment, faire les consultations pertinentes avant d’annoncer un mouvement de ces magnitudes, étant l’un des jeux les plus vendus de l’année (et celui qui a été vendu le plus rapidement sur PC de l’histoire, pour avoir une idée de l’ampleur du phénomène).

Et bien que ces points de vente indiquent de contacter directement le studio polonais directement pour tout détail concernant l’édition physique, les utilisateurs d’éditions numériques peuvent ne pas avoir une bien meilleure image. Différents médias font écho au fait que, bien que sur les plates-formes Microsoft, le processus de remboursement ne soit pas particulièrement problématique, dans le cas de Sony, cette possibilité pourrait violer une partie de ses termes et conditions, et bien que certains utilisateurs aient pu conduire à Après le processus, d’autres ont vu leur demande refusée, imposant les conditions du magasin au-delà des intentions de l’étude.

Acte III: Le lendemain

Après la rafale de réactions qui a éclaté hier, et avec le repos correspondant de toutes les opinions vues et lues hier, il est clair que la manœuvre de CD Projekt RED, qu’elle soit sincère ou hors de la galerie, a eu un effet négatif sur l’ensemble presque certainement. En premier lieu, cela signifie reconnaître les erreurs de l’étude, lancer un produit inachevé ou avec des problèmes structurels (sinon, ils n’offriraient pas la possibilité de rendre le jeu, car cela signifie, à la fois directement et indirectement, une perte d’argent), et Cela pose également des problèmes pour le reste des acteurs de l’industrie, qui ne semblent pas avoir eu leur mot à dire ni avoir voté dans la décision, et être également lésé, non seulement économiquement, mais aussi au niveau de la répercussion, totalement due à la proximité, il ne laisse pas en très bon endroit pour les dirigeants du studio basé en Pologne. Depuis HyperHype nous avons contacté Bandai Namco, distributeur du titre en Espagne, pour essayer de connaître leur version de la situation, sans réponse pour le moment (et s’il y en a, cet article serait mis à jour).

La question a atteint les réunions avec les investissements de l’étude sur la situation actuelle, dans laquelle ils admettent peu de travail dans les versions de la génération précédente (dans lesquelles le facteur COVID doit également être pris en compte, et la possibilité de tester dans télécommande pour les jeux vidéo sur console, quelque chose de compliqué à mettre en pratique en raison de problèmes NDA), ainsi que l’admission de ne pas bénéficier d’un traitement préférentiel de Sony ou de Microsoft pour la question des remboursements, ce qui peut être considéré comme possible réorientation des responsabilités ou, encore, faute professionnelle quand il s’agit de vouloir réaliser l’opération.

Je joue moi-même Cyberpunk 2077 sur PC, et bien que j’apprécie le jeu et que je n’envisage pas de remboursement, je comprends parfaitement ceux qui le souhaitent en raison de problèmes techniques. Concernant l’autre gros problème du titre, dont nous parlerons longuement dans notre analyse quand il arrivera, l’attente générée et le coup porté à la réalité qui vient de voir que ce n’est pas un grand bac à sable, ni le meilleur shooter, ni un RPG comme il avait été promu, Bien que ce ne soit pas un mauvais jeu pour cette raison, cela signifie que tout le mécontentement des utilisateurs s’accumule et que face aux annonces futures, il faudra peut-être les planifier beaucoup plus en profondeur. Au final, c’est CD Projekt RED qui subit les conséquences de sa propre gestion (à l’extérieur, mais aussi au sein du jeu, avec les habituels messages subliminaux que vous pouvez voir ci-dessous), résultat d’une mauvaise planification et de la priorisation du résultat économique par rapport à au produit et à l’entretien de la bonne réputation qui ont été sculptés pendant des années, et qui pour beaucoup, ont été complètement effacés. Ses bonnes pratiques avec Good Old Games, ou le mythique « À venir: quand c’est prêt« Extrait du teaser du jeu en 2013 ils ont été complètement dilués après le lancement, ce qui pourrait certainement les élever.

Il y a des mérites que personne ne pourra retirer Cyberpunk 2077Mais combien de ces réalisations vont se démarquer parmi tous les problèmes entraînés par le jeu?

Il croquer – plus ou peu, mais sa simple présence – révèle déjà une mauvaise planification, et si l’on ajoute à cela une pandémie mondiale (qui, rappelons-le, a déjà provoqué un retard dans le lancement, initialement prévu pour le mois d’avril), elle sert de terreau idéal pour tous les vêtements du modèle de production AAA de l’industrie du jeu vidéo aujourd’hui. Et ce n’est pas la faute du développeur qui a fait le script de mouvement ennemi, ou de celui qui a programmé leur Intelligence Artificielle, mais du chef du département qui n’a pas pu (ou n’a pas voulu) ou n’a pas pu, aux dirigeants, indiquez clairement qu’il fallait plus de mains pour programmer et tester un produit gigantesque.

Au moins, l’étude polonaise ne continue pas à publier des messages concernant les retours comme si la tempête ne s’était à aucun moment produite.