« Cyberpunk 2077 » est enfin de retour sur le PlayStation Store

Après quelques mois de retraite, « Cyberpunk 2077 » revient enfin sur le PlayStation Store, de sorte que les joueurs PS4 et PS5 pourront enfin l’acquérir numériquement, cependant, cela ne signifie pas que le jeu est en parfait état qui peut assurer ses performances pour tous les joueurs.

Le PlayStation Store recommande de ne pas acheter le titre CD Projekt Red auprès d’utilisateurs réguliers de PS4, recommandant que, pour de meilleures performances, il soit joué sur une console PlayStation 4 Pro ou, à défaut, une PlayStation 5 pour plus de commodité. Quelque chose qui ne surprend pas certains, mais qui sert d’indication des avancées présentées dans le jeu.

Les utilisateurs peuvent continuer à rencontrer des problèmes de performances avec l’édition PS4 pendant que nous continuons à améliorer la stabilité sur toutes les plateformes. Les versions PS4 Pro et PS5 du jeu offriront la meilleure expérience sur PlayStation. – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame)

21 juin 2021





« Les utilisateurs continuent de rencontrer des problèmes avec ce jeu », note un avis important sur le PlayStation Store. Les achats pour une utilisation sur un système PS4 ne sont pas recommandés. Pour une meilleure expérience Cyberpunk, jouez sur les systèmes PS4 Pro ou PS5. »

Le jeu a été complètement supprimé du PlayStation Store en décembre dernier, lorsque la controverse « Cyberpunk 2077 » était à son plus haut niveau et que des millions de joueurs du monde entier ont commencé à demander le remboursement d’un jeu qui ne pouvait pas durer plus de dix minutes sans bugs qui sérieusement affecté l’expérience de jeu.

Sony Interactive Entertainment a publié une déclaration dans laquelle ils affirmaient avoir un niveau élevé de satisfaction parmi les consommateurs, assurant un remboursement complet à ceux qui ont acheté « Cyberpunk 2077 », annonçant à ce moment-là le retrait du jeu de ses plateformes numériques. Depuis lors, des spéculations ont commencé sur son retour possible lorsque ses développeurs ont annoncé de futures versions de correctifs de mise à jour.

En mai dernier, CD Projekt Red a annoncé que Gabriel Amatangelo, qui a occupé le poste de directeur créatif de « Cyberpunk 2077 » pendant son développement, prendrait le relais en tant que directeur général du jeu suite au départ d’Adam Badowski, bien qu’on ne le sache pas jusqu’à présent. le jeu en bénéficiera en termes de nouveau contenu.