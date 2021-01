Cyberpunk 2077 est en cours d’examen par la protection des consommateurs: qu’est-ce que cela signifie?

CD Projekt RED a avec Cyberpunk 2077 actuellement confronté à plusieurs problèmes en même temps. D’une part, les développeurs travaillent d’arrache-pied sur le deux nouveaux patchsà paraître en janvier et février au nombreux bugs et erreurs de jeu éradiquer. D’un autre côté, menacer l’entreprise Actions collectives et maintenant apparemment un de plus Examen de l’autorité de protection des consommateurs.

L’agence de protection des consommateurs enquête sur Cyberpunk 2077

Sur quoi porte exactement l’examen? Enquête apparemment sur le UOKiK, l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs, en particulier le mesures en cours pour de nouveaux développements de «Cyberpunk 2077» et le Approche de remboursement de CD Projekt RED.

L’exact action l’autorité et la raison de l’examen, un porte-parole de l’UOKiK a déclaré à IGN Pologne:

«Nous demandons à l’entreprise une explication de tout problème avec le jeu et des mesures qu’il a prises. Nous examinerons comment le développeur travaille sur des correctifs ou résout des problèmes qui empêchent de jouer sur différentes consoles et quelles étapes [das Unternehmen] par rapport aux plans de personnes [die Rückerstattungen beantragt haben] et ne sont pas satisfaits de leur achat car ils ne peuvent pas jouer au jeu sur leur propre matériel malgré les assurances du fabricant. «

À quelle punition CD Projekt est-il confronté? Si l’examen s’avère possible Clients trompeurs tourner ou Remboursements et corrections de bugs pas correctement traduit dans la réalité, le Bureau a le pouvoir d’infliger une amende 10% de son revenu annuel punir. Alternativement, les développeurs pourraient être invités à bonus numériques à ceux qui ont acheté le jeu pour les consoles de dernière génération problématiques PS4 et Xbox One.

Le jeu de rôle a dû être une grêle ces dernières semaines avis négatif résister et était entre autres de la Le PlayStation Store a été supprimé. Les investisseurs ont également soumis un Recours collectif contre le studio accusant CD Projekt de tromperie. Cependant, le développeur polonais a déjà annoncé qu’il serait se défendre contre de telles actions en conséquence.

La question de savoir si et quelles mesures l’agence de protection des consommateurs UOKiK prendra en fin de compte contre CD Projekt est encore discutable pour le moment. Après tout, le studio essaie évidemment déjà de les obtenir Correction des erreurs commises.