Cyberpunk 2077 est de retour sur le PS Store, Sony annonce que des correctifs et des mises à jour seront publiés tout au long de 2021

Cyberpunk 2077 est sorti le 10 décembre 2020, il a été retiré du PlayStation Store huit jours plus tard, le 18 décembre 2020. En regardant notre article sur la suppression, il est clair que nous ne nous attendions pas à ce que le jeu manque pendant plus de six mois entiers – mais c’est depuis combien de temps.

Nous y sommes, écrivant ceci le 21 juin 2021, et Cyberpunk 2077 a finalement été réintégré sur la vitrine de Sony. Cependant, il est important de souligner que la version PS4 n’est toujours pas « réparée » – pas complètement. Le titre mondial ouvert souffre toujours de nombreux bugs – certains gros, d’autres petits – et il encore se bloque de temps en temps. Dans l’ensemble, le jeu fonctionne bien mieux qu’au lancement, mais il a encore beaucoup de chemin à parcourir.

En fait, Sony a publié un tweet officiel à ce sujet, que vous pouvez trouver ci-dessous. Il indique que « le travail sur la version PS4 se poursuit » et que nous devrions nous attendre à ce que « des correctifs et des mises à jour soient publiés tout au long de l’année ».

Il réitère également que « pour la meilleure expérience sur PlayStation, il est recommandé de jouer sur des consoles PS4 Pro ou PS5 ». En effet, c’est la PS4 de base qui a encore le plus de mal à bien faire fonctionner Cyberpunk 2077, notamment en termes de performances.

Cyberpunk 2077 est désormais disponible sur le PlayStation Store. Le travail sur la version PS4 se poursuit, avec des correctifs et des mises à jour qui seront publiés tout au long de l’année : https://t.co/XWCfOEQrLS Pour la meilleure expérience sur PlayStation, il est recommandé de jouer sur les consoles PS4 Pro ou PS5.– PlayStation (@PlayStation) 21 juin 2021

Mais bon, au moins c’est de retour, non ? Depuis des mois maintenant, le développeur CD Projekt Red a déclaré qu’il était en pourparlers avec Sony sur l’état de Cyberpunk 2077 et son éventuel retour sur le PlayStation Store. Clairement, Sony pense que le jeu est prêt à être réédité.

Espérons simplement que le studio polonais continue d’améliorer l’expérience, d’autant plus que nous nous rapprochons du lancement de Cyberpunk 2077 sur PS5. En parlant de cela, maintenant que la version PS4 est de retour, nous ne serions pas surpris d’en savoir plus sur sa mise à niveau de nouvelle génération dans un avenir relativement proche.

#Cyberpunk2077 est maintenant de retour sur le PlayStation Store. Vous pouvez jouer au jeu sur PlayStation 4 Pro et PlayStation 5. De plus, une mise à niveau gratuite de nouvelle génération sera disponible pour tous les propriétaires de la version PS4 de Cyberpunk 2077 au cours du second semestre 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 21 juin 2021

Pourtant, quels six mois fous cela a été pour toutes les personnes impliquées.