Cyberpunk 2077 en tant que fan film de 40 minutes avec Maul Cosplay dans le rôle de Johnny Silverhand

Maul Cosplay a travaillé avec l’équipe autour de Vi-Dan Trans T7pro une fois de plus me surpassait. Dans le film de fans récemment sorti aussi Cyberpunk 2077 Les fans peuvent se remettre dans l’ambiance peu de temps avant la sortie et admirer Johnny Silverhand dans toute sa gloire de cosplay!

Johnny Silverhand dans le fan film de Cyberpunk 2077

Oui, tu l’as bien lu. Décoré du titre Programme Phoenix Le film de près de quarante minutes parle du bon vieux Johnny avec le bras cyber argenté brillant. Silverhand est incarné dans le jeu lui-même par Keanu Reeves, mais Maul Cosplay n’est guère inférieur au personnage du film et présente le favori des fans dans le film « Cyberpunk 2077 » dans le style de cosplay habituel de haute qualité.

Une année la production du court métrage a pris et 17 jours complets de tournage revendiqué. Malgré la pandémie corona, l’équipe à l’origine n’a pas laissé tomber et a maintenant pu présenter le résultat:

Le film a été produit d’une manière incroyablement élaborée et ne lésine pas sur la frange, le bécotage et beaucoup d’humour cyberpunk bizarre! Combats bourrés d’action inclus. Donc, si vous avez envie du jeu de rôle, vous devriez être en mesure de réchauffer le battage médiatique avec ce film.

Qui sont Maul Cosplay et T7Pro?

Maul Cosplay alias Ben Bergmann travaille avec CD Projekt depuis longtemps et a déjà Geralt de Riva The Witcher 3 dans une Film de fan d’action en direct mis en vie ainsi que Eivor d’Assassin’s Creed Valhalla. En tant que cascadeur et cosplayer, Bergmann a les bons trucs et compétences en magasin.

T7Pro d’autre part est une chaîne YouTube à succès qui a été créée par les cinéastes allemands Shawn bu et Vi-Dan Tran est dirigé. Vous produisez des films, des courts métrages, mais aussi des vidéoclips, et travaillez à maintes reprises avec des artistes connus. Son dernier travail est le court métrage de «Cyberpunk 2077».

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂