Cyberpunk 2077 – Easter Egg pour GTA: Trouvez San Andreas, c’est comme ça que ça marche!

Oui, vous avez bien entendu. Dans Cyberpunk 2077 il y a un œuf de Pâques sur GTA: San Andreas s’appuie sur. Et pas seulement cela, c’est essentiellement une combinaison de plusieurs allusions. L’œuf de Pâques fait référence à un mission et un meme bien connu du classique GTA.

Comme le décrit l’utilisateur de Reddit Spacer1997, il est tombé sur ladite référence à « GTA: San Andreas » au cours d’une mission en cours.

Où est l’œuf de Pâques? Si vous voulez chercher vous-même l’oeuf de Pâques, vous devriez aller à Parc à roulottes Rivers regardez autour de vous. Le train correspondant est dans le est, juste avant tunnel. Vous y serez emmené dans une quête parallèle pour Delamain.

Qu’est-ce que je trouve ici? Il y a un cadavre ici et il y a un éclat avec des données. Le document décrit l’interaction entre «JC» et «Little Smoke». JC est allé à un rendez-vous avec un train au rythme rapide qui a été approché par un train du côté opposé de la voie lors d’une poursuite. En fin de compte, JC a subi un destin soudain, comme vous pouvez le lire ici:

À la fin de la note, nous lisons la ligne bien connue qui peut être trouvée dans de nombreux mèmes aujourd’hui:

«Tout ce que tu avais à faire était de suivre ce foutu train, CJ.



« Tout ce que tu devrais faire était de suivre ce foutu train, CJ. »

Cependant, ce n’est qu’une des nombreuses allusions cachées dans « Cyberpunk 2077 ». Avez-vous déjà trouvé des œufs de Pâques dans le jeu? Alors faites-le nous savoir dans la section commentaires!

Cyberpunk 2077 est déjà sorti pour PC, Stadia, PS4 et Xbox One, tandis que les versions PS5 et Xbox Series X / S sont toujours en développement.

