Cyberpunk 2077: Dois-je mentir à Lizzy dans « Violence »? – Guide (solution)

Dans Cyberpunk 2077 Il y a pas mal de missions dans lesquelles les décisions que vous prenez en tant que V pendant votre séjour en Nighty City se rencontrer, parfois plus et parfois moins conséquences sérieuses entraîner. L’une de ces missions est La violence, une mission secondaire secondaireque vous ne pouvez accepter qu’en fin de partie.

Si vous poursuivez cette tâche, vous serez sur la renommée mondiale et extrêmement réussie Lizzy Wizzy rencontre dont tous les citoyens de Night City ont probablement entendu parler. À la fin de la mission, vous devez décider si vous voulez devenir célèbre la terrible vérité trahi à propos de son manager, ou si vous lui mentez simplement.

Lequel Effets votre décision dans la mission secondaire « Violence », nous vous dirons dans celle-ci Guider.

Cyberpunk 2077: Comment réussir «Violence» – Guide

Pour pouvoir accepter cette mission secondaire secondaire, vous devez effectuer la mission principale Rechercher et détruire qui ne sera débloqué que tard dans Cyberpunk 2077. Une fois que vous avez fait cela, à un moment donné, vous recevrez un message mystérieux d’un client mystérieux. Lisez ce message, puis dirigez-vous vers le Motel interdit dans Kabuki, où vous rencontrez Lizzy Wizzy.

Une fois que vous avez accepté la tâche, recherchez-la entre 18 h et 6 h. Club anti-émeute sur. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi Fonction d’attente à utiliser si vous n’avez pas de temps à perdre. Avec un Chemin de vie Streetkid le videur vous permet de voir Liam, sinon vous pouvez soudoyer ou intimider le barman. Il est également possible d’envoyer directement le Carré vip chercher. Prends le pour ça Ascenseur dans les coulisses, en haut du hall secondaire, prenez l’ascenseur voisin.

Avec un assez haut Valeur de l’intelligence vous pouvez raccourcir encore plus la question. Hack ça Terminal de porte au garage et vous entrerez immédiatement dans le hall. Vous pouvez voir la conversation entre Liam et Asa Risu écoutez en vous faufilant vers la porte ou Caméra de sécurité sous votre contrôle.

Si vous le souhaitez, vous pouvez interrompre la conversation à tout moment et Demandez de l’argent silencieux à Liam. Si vous hésitez trop longtemps ou si Liam se sent menacé, une bagarre s’ensuivra.

Dois-je mentir à Lizzy ou non? – Solution

Après elle Le manager de Lizzy vous avez entendu, il vous suffit de quitter le club et de vous demander si vous êtes la superstar la terrible vérité voulez trahir ou si vous lui mentez. Il suffit de leur donner un appel. Si vous mentez à Lizzy maintenant, la mission secondaire « Violence » se terminera simplement et vous n’aurez plus rien à faire. Cependant, si vous lui dites la vérité, la mission se poursuivra et Lizzy rappellera V plus tard.

Dans ce cas, vous retournez au No-Tell Motel et parlez à nouveau à Lizzy, qui a une dernière tâche pour vous. Il s’agit de la dépouille de Liam, qui n’est désormais plus la preuve que Lizzy n’est pas du genre indulgents. Vous avez maintenant à nouveau une décision rencontrer, à savoir si sa Lizzy aider avec leur problème veux ou si tu vas juste.

Si vous êtes d’accord, sautez toujours un peu plus d’argent pour toi et tu dois aller voir le bon Liam Chute à ordures dans le hall de l’hôtel apporter. Alternativement, vous pouvez laisser la pièce au-dessus du balcon et l’ex-manager en un Poubelle ou un accident de voiture pour disposer.