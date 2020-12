Cyberpunk 2077 devrait sortir le 10 décembre: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Tendance FP07 déc.2020 15:53:01 IST

Cyberpunk 2007 sortira le jeudi 10 décembre 2020. Le jeu est déjà disponible en précommande. Une fois sorti, Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC et Google Stadia. Le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 a partagé une carte mentionnant les horaires de publication mondiaux. Avec juste des jours dénombrables pour le lancement de Cyberpunk 2007, voici tout ce que vous devez savoir sur le jeu tant attendu. Développé par CD Projekt Red, le RPG (Role Play Game) Cyberpunk 2077 est une histoire d’action-aventure en monde ouvert se déroulant dans Night city, une mégapole obsédée par le pouvoir, le glamour et les modifications corporelles.

Vous jouerez au jeu en tant que « V ». Un joueur peut personnaliser le cyberware, les compétences, le style de jeu du personnage et peut également explorer une vaste ville.

L’attente touche à sa fin! Si vous cherchez à jouer # Cyberpunk2077 dès qu’il est disponible, voici une carte avec les horaires de sortie mondiaux. Pour les joueurs PC et Stadia, la sortie est simultanée et prévue pour minuit GMT, et pour tous les joueurs de console – minuit heure locale. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 3 décembre 2020

Il existe une variété d’armes améliorables, de compétences de piratage et d’implants améliorant le corps. Avec votre argent durement gagné, vous pouvez acheter des armes et des cyber-logiciels ou même acheter des voitures, des motos ainsi que des vêtements scandaleux.

La fonctionnalité intéressante sur Cyberpunk 2077 est que vous pouvez conclure des accords avec des fixateurs louche, des célébrités désespérées et une intelligence artificielle renégate. En outre, vous regardez l’histoire changer en fonction de vos actions.

Les joueurs peuvent sélectionner l’arrière-plan, choisir leur équipement et organiser des duels contre d’autres membres de la communauté dans le jeu de la planification et de la tromperie.

Après avoir sélectionné l’équipement, les joueurs peuvent trouver un adversaire dans un classement ou inviter l’un de leurs amis et planifier leur combat.

De plus, si vous avez reçu un défi, vous pouvez rechercher l’équipement de votre challenger et évaluer ses tactiques. En même temps, vous pouvez planifier votre défense et sélectionner un champ de bataille. Le combat se poursuivra jusqu’à 6 rounds ou jusqu’à ce que l’un des joueurs du jeu soit arrêté. Si aucun des joueurs n’est tombé, alors le jeu est un match nul. Si Trauma Team doit sauver quelqu’un dans le jeu, celui qui reste debout remporte le combat.

Plus tôt, Cyberpunk 2077 devait être lancé le 19 novembre et CD Projekt Red avait également révélé les exigences PC pour le jeu. Les joueurs devront avoir un Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G, 12 Go de mémoire, une GTX 1060 6 Go ou Radeon R9 Fury et 70 Go de stockage SSD pour jouer au prochain jeu d’action à la première personne.

Le studio avait également dit que Cyberpunk 2077la campagne de sera « légèrement plus courte » que The Witcher 3.

Selon un rapport de Windows Central, il existe deux éditions de CyberPunk 2077 disponible à l’achat. Ce sont: l’édition du collectionneur et l’édition standard.

L’édition standard de Cyberpunk 2077 comprendra un étui avec des disques de jeu, un recueil du monde qui fournira les détails du réglage et de la tradition du jeu, des cartes postales de Night City, une carte de Night City, des autocollants, une bande originale du jeu, un livret d’art numérique présentant une sélection d’art du jeu, Cyberpunk numérique sourcebook, fonds d’écran numériques pour ordinateur de bureau et mobile.

L’édition collector comprend tout ce qui est là en édition standard. En plus de ceux-ci, il comprend également une boîte d’édition collector, un SteelBook de collection, une statue de 10 pouces montrant V, un livre d’art à couverture rigide, un jeu de broches en métal, un porte-clés en métal quadra V-tech, une copie annotée d’un guide du visiteur de Night City et des patchs brodés.

Compter les heures jusqu’à # Cyberpunk2077? Vérifiez votre instinct dans une toute nouvelle activité sur nos forums officiels! Sélectionnez votre parcours, choisissez votre équipement et organisez des duels contre d’autres membres de notre communauté dans un jeu de planification et de tromperie. Plus d’informations sur: https://t.co/fgLf0wSOm0 pic.twitter.com/7x2HniIJv8 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 décembre 2020

Les utilisateurs de PC pourront Cyberpunk 2077 via Games The Shop pour Rs 2,499. Cependant, il ne s’agirait pas d’un disque physique, car le détaillant en ligne vous proposera un code GOG lors de l’achat, qui peut être utilisé sur GOG.com.

Cyberpunk 2077 est également disponible à l’achat via Epic Games pour 3 205 Rs et via Steam pour 2 999 Rs. Les utilisateurs de PlayStation peuvent acheter Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store pour Rs 3,499. Les utilisateurs Xbox peuvent acheter le jeu sur le Microsoft Store pour 3 490 roupies.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂