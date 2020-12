Cyberpunk 2077 devient # Cyberbug2077, la tendance montre des bugs drôles

Après c’est déjà le premier Vague de bugs et de problèmes amusants à propos de la version dont les utilisateurs ont eu connaissance, une nouvelle tendance s’installe actuellement dans le réseau social autour de Cyberpunk 2077: # Cyberbug2077.

Le métascore de « Cyberpunk 2077 » est dans une gamme extrêmement élevée car le Testeur en avance uniquement la version PC ont été autorisés à essayer et il y a moins de problèmes techniques. Mais lors du lancement, il est rapidement devenu clair pourquoi personne de la presse spécialisée n’avait mis la main sur la version console à l’avance. Les acheteurs sont déçus par le Version PS4 et Xbox One et le En conséquence, le score de l’utilisateur est mauvais.

Les performances sur PS4 et Xbox One laissent beaucoup à désirer. Il y a d’innombrables imperfections comme textures boueuses, objets surgissant comme les véhicules et animations défectueuses. Il y a aussi du côté technique Chutes de FPSqui atteignent moins de 20 images par seconde, voire une résolution fluctuantequi dégrade simplement l’image Full HD en un visage 720p.

Les joueurs PS5 et Xbox Series X / S ne sont pas non plus à l’abri des erreurs, des bugs révolutionnaires se produisent également ici et plus encore.

Une raison de donner un peu d’air à la frustration. Certaines images de comparaison, qui ont maintenant été réalisées via # Cyberbug2077, montrent une fois de plus l’état misérable actuel du jeu. Mais voyez par vous-même:

