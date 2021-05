Cyberpunk 2077 Dev toujours en pourparlers avec Sony sur le retour du PlayStation Store

Cela fait plus de cinq mois depuis la sortie de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4, et le jeu est toujours absent du PlayStation Store. Il a été supprimé dix jours seulement après son lancement, en décembre 2020. Mais CD Projekt Red est-il plus proche de voir son jeu être réinstauré sur le marché numérique de Sony?

Sur la base des récents commentaires du PDG Adam Kiciński, la situation n’a toujours pas été résolue – bien que les discussions entre le CDPR et Sony soient apparemment en cours. « Nous sommes toujours en discussion et avec chaque patch, le jeu s’améliore et il y a un progrès visible, mais comme nous l’avons dit, la décision est une décision exclusive de Sony, nous attendons donc les informations sur le fait qu’ils ont pris la décision de ramenez ce jeu », a déclaré Kiciński lors de la dernière réunion des actionnaires de la société.

Il y a quelques mois, le CDPR a déclaré que Cyberpunk 2077 était « plus proche » d’un retour sur le PlayStation Store, et la société affirme que c’est toujours le cas. « Nous pensons que nous sommes plus proches que plus loin, mais bien sûr, le dernier appel est [Sony’s], alors attendons de voir », a déclaré le vice-président directeur du développement commercial Michał Nowakowski.

Cela fait plusieurs semaines que Cyberpunk 2077 a reçu un correctif sur PS4, et bien que le jeu soit dans un bien meilleur état maintenant qu’il ne l’était à sa sortie, il y a encore beaucoup de marge d’amélioration. Nous imaginons que Sony continuera à surveiller la situation à mesure que les futures mises à jour tomberont.

Cette saga ne cesse de tâtonner, alors. Pensez-vous que nous sommes proches d’un autre patch Cyberpunk? Pariez sur le moment où vous pensez que Cyberpunk 2077 reviendra enfin sur le PlayStation Store dans la section commentaires ci-dessous.