Cyberpunk 2077 Dev jette des doutes sur le lancement de la version PS5 cette année

Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED, a mis en doute la possibilité de publier la version native PlayStation 5 de son dernier RPG cette année. Depuis la sortie originale sur PS4, une meilleure version pour les consoles de génération actuelle a toujours visé un lancement à un moment donné dans la seconde moitié de 2021. Cependant, s’exprimant dans le cadre de l’appel aux résultats du premier semestre 2021 de la société (rapporté par VGC), Michał Nowakowski a expliqué que même si l’équipe vise toujours à lancer la version PS5 cette année, le calendrier de production pourrait facilement changer.

Il a déclaré: « L’objectif est de publier la version de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 à la fin de cette année. Dans le même temps, en gardant à l’esprit les leçons que nous avons apprises au cours de l’année écoulée et en tenant compte du fait que ce projet est toujours en développement, nous ne pouvons pas dire avec certitude que le calendrier de production ne changera pas. » Nowakowski poursuit en déclarant que la prochaine version PS5 de The Witcher 3: Wild Hunt, qui est développée par Saber Interactive, est en fait dans la même position. Cibler une sortie cette année, mais les promesses ne peuvent pas être faites.

« Comme avec Cyberpunk 2077, notre objectif est de sortir ce jeu toujours à la fin de 2021. Cependant, de la même manière, le processus de développement est en cours et nous ne pouvons pas être absolument certains que le calendrier de sortie ne changera pas. » Bien sûr, COVID-19 continue d’avoir un impact sur le développement des jeux car les studios travaillent à domicile.

Au contraire, il semble que CD Projekt RED essaie d’être réaliste dans sa planification. Les versions PS5 de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt visent toujours des versions cette année, mais des problèmes pourraient les pousser jusqu’en 2022. Plus d’un tiers de l’équipe de développement travaille sur l’édition PS5 ainsi que sur des correctifs pour le titre original, tandis que le reste fonctionne sur Cyberpunk 2077 DLC et d’autres projets.

« Pour le moment, nous visons définitivement les deux titres pour fin 2021 et je ne veux pas être plus précis pour le moment. »