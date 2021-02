Cyberpunk 2077 Dev CD Projekt RED subit une cyberattaque, certains systèmes internes sont compromis

Développeur Cyberpunk 2077 CD Projekt RED est allé sur Twitter et a rendu public les nouvelles qu’il a été victime d’un piratage informatique qui a compromis certains «systèmes internes» du studio. Une note de rançon a été laissée par le parti en question, mais le studio polonais déclare qu’il ne cédera pas aux demandes énoncées ci-dessous. L’attaque en ligne est similaire à celle dont souffre Capcom en ce moment – une qui a vu des documents internes divulgués en ligne.

Dans un tweet, CD Projekt RED a déclaré: « Un acteur non identifié a obtenu un accès non autorisé à notre réseau interne, collecté certaines données appartenant au groupe de capital CD PROJEKT et laissé une note de rançon dont nous rendons public le contenu. Bien que certains appareils en notre réseau a été chiffré, nos sauvegardes restent intactes. Nous avons déjà sécurisé l’infrastructure informatique et commencé à restaurer les données. » Le développeur enquête toujours sur le piratage, mais pour le moment, déclare que les systèmes compromis ne contenaient aucune information personnelle relative à ceux qui jouent à des jeux publiés par CD Projekt RED.

La note de rançon elle-même peut être consultée ci-dessous.

CD Projekt RED signe son accord en déclarant: « Nous avons déjà contacté les autorités compétentes, y compris les forces de l’ordre et le président du bureau de protection des données personnelles, ainsi que des spécialistes de l’informatique légale, et nous coopérerons étroitement avec eux afin d’enquêter de manière approfondie sur cette question. incident. »