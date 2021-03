Cyberpunk 2077 détaille les premiers correctifs à venir avec le patch 1.2, y compris le système de police révisé

CD Projekt Red a déployé les premiers détails du prochain gros La mise à jour Cyberpunk 2077, qui devrait être lancée dans un avenir relativement proche. Cependant, avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous déconseillons de susciter vos espoirs. Ces améliorations initiales semblent au mieux mineures, mais nous supposons que le développeur travaille sur beaucoup plus.

Pour commencer, le système de police absolument terrible du jeu est en cours de révision – du moins dans une certaine mesure. Au lieu de se reproduire à partir de rien à la seconde où vous commettez un crime, les forces de l’ordre de Night City arriveront sur les lieux d’une manière plus naturelle. Vous pouvez voir une démonstration dans la courte vidéo ci-dessous.

Ensuite, des options de sensibilité de conduite sont ajoutées, dans le but de faire en sorte que les véhicules aient moins l’impression de déraper sur la glace. Encore une fois, une amélioration quelque peu mineure, mais cela semble être une bonne idée.

S’en tenir aux véhicules, le patch 1.2 incorporera un moyen de faire basculer votre véhicule, si vous vous retrouvez pris au piège sur un terrain difficile:

Et euh, c’est à peu près tout pour le moment. Espérons que ces améliorations ne sont que le début et que CD Projekt Red nous présente des nouvelles plus impressionnantes dans un proche avenir. Il n’y a pas de calendrier concret pour savoir quand nous pouvons nous attendre à la sortie de la mise à jour 1.2, mais nous devons imaginer qu’elle est actuellement en développement et en test intensifs.

Après tout, Cyberpunk 2077 est toujours absent du PlayStation Store, près de trois mois depuis son lancement. Patch 1.2 simplement a faire bonne impression.