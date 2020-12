Cyberpunk 2077 – Des problèmes techniques ruinent le plaisir de jouer sur PS4 et Xbox One

Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED est maintenant officiellement publié et avec le début il y a quelques complications. Le jour de la sortie ne s’est pas très bien déroulé et il y avait donc un problème avec le téléchargement sur le PC, par exemple. Les propriétaires de PC ont signalé un abandon pendant le processus, cependant ici vous lisez la solution.

Cyberpunk 2077 – Problèmes sur la PS4 et la Xbox One malgré la sortie retardée

Tant qu’il est allumé Vapeur Il y a donc un problème résoluble avec le téléchargement, il semble un peu différent avec les versions PS4 et Xbox One. En avance, officiellement confirmé, que le Version actuelle le Raison du dernier répit Du jeu.

Et maintenant, il devient clair dans quelle mesure c’est le cas. Les joueurs qui ont déjà traité la version PS4 et Xbox s’enregistrent expérience très imparfaite.

Hey @CyberpunkGame / @CDPROJEKTRED Vous pensez pouvoir sortir le jeu dans un état jouable avant de nous charger? Totalement cassé sur PS4, l’écran se déchire constamment, les graphiques boueux et les fréquences d’images tombent en rampe et saccadent pendant le combat. C’est inacceptable. – Tim Deves (@TimDeves) 10 décembre 2020

Selon les déclarations des utilisateurs, il s’agit de cela Erreurs dans les clips, taux de rafraîchissement instables (fps), des choses faciles pop dans l’image et beaucoup plus.

Puisque CD Projekt a confirmé que le préchargement contient le patch Day 1, on ne peut pas supposer qu’il n’a pas été installé ici.

En particulier, des crashs tels que des blocages ou même des problèmes géométriques font actuellement du jeu sur la génération actuelle une farce. Voici un exemple d’un utilisateur Twitter Michael fait la vie:

Nous avons inclus plus de ces extraits ci-dessous le message. Beaucoup reçoivent le message d’erreur suivant indiquant que le Demande (CE-34878-0) – Cyberpunk 2077 quelque chose ne va pas et une erreur est apparue. Les plantages suivants sont plus qu’énervants.

Mais ce qui ne va pas avec le jeu, les utilisateurs l’ont maintenant découvert par eux-mêmes. C’est ce que les utilisateurs de Twitter écrivent delaypubk2077que le jeu a l’air de se briser par endroits réduit dynamiquement à 720p. De plus, cet utilisateur subit des baisses de FPS, des caractères flous (c’est-à-dire des modèles sans textures, etc.), des plantages, etc. Donc tout le programme.

Réparez le jeu sur les consoles de base Ps4 s’il vous plaît. Quelle est cette résolution 720p? Chutes de cadre, visuels flous, plantages! Que diable les gars. Ce jeu a ruiné notre expérience et sans aucun doute ce sera la pire expérience de tous les temps pic.twitter.com/5GElsWbOuD – cyberpunk_but_720p_R (@ delaypubk2077) 10 décembre 2020

Ces images ne sont actuellement pas rares. Fondamentalement, tout Twitter est plein de ces écrans que l’un crash de Cyberpunk 2077 sur PS4 démontrer.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que vous pourrez encore profiter un peu du jeu et sinon vous devrez attendre les prochains correctifs, qui devraient corriger l’un ou l’autre bogue. Ils montrent que le jeu a du potentiel et qu’il convainc avec un bon matériel sur PC évaluations de tests internationauxqui ont été publiés à ce jour.

Mais ici ça s’applique Attention de lâcher prise, car les tests ont tous été effectués à l’avance sur le PC, comme on le sait maintenant. Pourquoi devrait être apparent après ce message au plus tard.

Important: Même là-dessus PC il y a des problèmescela peut, par exemple, faire apparaître des objets, tels que des arbres aléatoires dans l’image. Cependant, vous pouvez contourner ou résoudre ce problème en cliquant ici dernier pilote Nvida installé. Cela ne résout pas toutes les erreurs, mais la majorité des erreurs appartiennent au passé.

