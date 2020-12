Cyberpunk 2077: démarrage du préchargement confirmé, quand puis-je jouer pour la sortie?

CD Projekt publie le jeu de rôle de science-fiction Cyberpunk 2077 le 10 décembre 2020. Mais quand pouvons-nous y jouer jeudi prochain? Les responsables ont présenté un plan précis qui garantit une vue d’ensemble complète. Vous pouvez tout savoir sur le lancement de «Cyberpunk 2077» ici.

Cyberpunk 2077: Quand puis-je commencer à jouer à la sortie?

La publication Twitter correspondante de CD Projekt fournit des informations sur l’heure de début en Allemagne. Nous l’avons inclus pour vous ci-dessous:

L’attente touche à sa fin! Si vous cherchez à jouer # Cyberpunk2077 dès qu’il est disponible, voici une carte avec les horaires de sortie mondiaux. Pour les joueurs PC et Stadia, la sortie est simultanée et prévue pour minuit GMT, et pour tous les joueurs de console – minuit heure locale. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 3 décembre 2020

Dans ce pays, vous pouvez donc déjà autour 1 h commencez-vous sur le PC et via Google Stadia pour plonger dans l’aventure du jeu de rôle.

Sur le Consoles ça commence même une heure plus tôt, vers 00:00 sur le point. Incidemment, ces délais s’appliquent également à l’Autriche et à la Suisse.

Si vous n’êtes pas en Europe à ce moment, la carte ci-dessus devrait vous donner des informations sur l’heure de début dans votre pays.

Heure de début de préchargement: préchargez le jeu

Afin de pouvoir jouer à l’heure, vous devez bien sûr télécharger le titre à l’avance, sinon vous attendez le 10 décembre, jusqu’à ce que le environ 70 Go téléchargé, ce qui peut bien sûr prendre un certain temps selon la ligne.

Quand commence le préchargement du Cyberpunk 2077? CD Projekt active donc la précharge quelques jours plus tôt. Sur 7 décembre 2020. Environ 12 heure commence le Précharger sur GOG et via Boutique de jeux Steam et Epic pouvez-vous obtenir le titre puis à partir de 17 h Télécharger.

