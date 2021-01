Cyberpunk 2077: débloquez la fin secrète, changement de CDP de dernière minute – c’est ainsi que cela fonctionne vraiment!

L’auteur du guide stratégique officiel à Cyberpunk 2077 écrit, a révélé un détail important sur le jeu.

Il a récemment confirmé officiellement et largement qu’un énorme changement avait été apporté peu de temps avant la sortie du jeu. Le changement concerne la fin secrète du jeu.

Ici vous pouvez découvrir ce qui a été changé et à quoi ressemble la seule possibilité, la fin secrète, ou plutôt la Mission secrète (ne craignez pas) The Reaper déverouiller.

Cyberpunk 2077: débloquez la fin secrète, c’est comme ça que ça marche vraiment!

Le guide de stratégie a dit quelque chose de complètement différent à propos de la mission finale secrète dans laquelle seul Johnny Silverhand en tant que V attaque la tour Arasaka.

Pourquoi la fin était-elle si difficile à déclencher?

Déclencher la fin est relativement difficile, et à un moment donné, il a été repensé. Pour certains, il est impossible de déclencher ce dialogue après un certain moment, d’autres doivent le faire lors de la décision finale Nocturne Op55N1 attendez simplement que cette idée différente se présente.

V devait être gentil avec Johnny, et fondamentalement toujours. Alors peut-être que le problème s’est posé qu’il était trop facile de ne pas être trop gentil avec Johnny pour une fois. Cependant, les raisons exactes du changement sont inconnues.

Comment la fin secrète peut-elle vraiment être déclenchée?

Redditor Esper01 a écrit aux auteurs du guide de stratégie pour savoir comment la fin est réellement déclenchée maintenant. En fait, il a reçu une réponse détaillée.

Il confirme que les critères de fin secrète ont été modifiés à la dernière minute. Si tard qu’il était déjà trop tard pour intégrer le changement dans le guide stratégique.

Même si l’on savait que des modifications avaient été apportées ici parce que c’était sur une petite carte, cela n’était plus noté sur la petite carte.

Aujourd’hui, la fin peut être débloquée en agissant en synergie avec Johnny à un moment donné. Donc, c’est plus facile à déclencher si vous voulez. Cependant, notez ce qui suit.

Vous devez en avoir un véritable ami pour Johnny volonté. Et ce n’est pas du tout facile. Donc l’idée de base est que vous n’êtes pas trop dur avec lui, mais pas trop amical non plus. L’honnêteté vous apporte son plein respect et déverrouille la fin secrète.

Tandis que NM-35 Chippin ‘In vous devez en avoir un pendant la conversation avec Johnny sur sa tombe dans les champs pétrolifères certain dialogue choisir.

vous devez en avoir un pendant la conversation avec Johnny sur sa tombe dans les champs pétrolifères choisir. Notez que vous devez sélectionner l’option de dialogue suivante: « Le gars qui m’a sauvé la vie » puis vous suivez:

© Reddit / Esper01

Toutes les autres options de dialogue ne sont donc pas pertinentes! Vous pouvez donc être aussi gentil avec Johnny que vous le souhaitez. Cela n’a aucun effet. Maintenant, grâce à l’auteur Piggyback, nous savons enfin comment la fin est vraiment déclenchée. Parce que c’était encore relativement peu clair jusqu’à présent.

Une fin difficile mais enrichissante?

En fin de compte, de nombreux joueurs sont frustrés que l’exigence de cette mission secrète soit si facile à manquer. Et pourquoi? Parce qu’à la fin tous les personnages surviventqui autrement seraient morts à l’une des autres fins ou missions finales. Bien qu’un épilogue (The Sun or Temperance) commence après la mission réelle, qui peut également être atteint par d’autres moyens.

Pourquoi la fin est-elle si difficile? Une fois que vous vous êtes mis en tête de jouer cette fin, gardez ce qui suit à l’esprit: si vous mourez pendant cette mission, vous envoyé immédiatement au générique. Il n’y a donc pas de seconde chance ici. Vous devriez donc réfléchir à deux fois avant de suivre cette voie.

Vous pouvez trouver quelques trucs et astuces sur la mission secrète ici dans notre guide: