Cyberpunk 2077 – Date de la rue cassée, premiers jeux déjà livrés via Best Buy

Récemment, il a été dit que certains détaillants Cyberpunk 2077 pourrait livrer plus tôt. En effet, la date de la rue a déjà été rompue. Les premières versions du jeu ont maintenant été envoyées aux clients. La date de sortie finale est 10 décembre 2020. Dans certains cas, le jeu sera envoyé une semaine plus tôt.

Qui a déjà reçu Cyberpunk 2077?

Les premiers exemplaires du « Cyberpunk 2077 » engendrés dans la nature étaient datés Détaillant Best Buy envoyé. En détail, c’est le Édition Collector du jeu.

Qu’est-il arrivé? Ça s’est passé comme ça. Si vous avez précommandé l’édition collector de «Cyberpunk 2077» chez Best Buy, il est désormais possible que la version correspondante soit envoyée. Certains clients l’ont déjà reçu. Le magasin a commencé à expédier les produits. Rien n’indique encore que la version régulière, c’est-à-dire la version non CE, soit également affectée.

MON CYBERPUNK COLLECTORS EDITION JUSTE EXPÉDIÉ À PARTIR DE BEST BUY L’ONT AVOIR EN PRÉCOMMANDE DEPUIS NOVEMBRE 2019 LAISSONS ALLER BÉBÉ À SA MANIÈRE – Joshua Reese (@ SlickJosh2141) 1 décembre 2020

Beaucoup en ont actuellement un e-mail reçuque la version appropriée expédié aujourd’hui devient. Avec certains, il est déjà là, avec d’autres cela peut être à tout moment ou dans le jours suivants arrivée.

Cela a maintenant été confirmé par certains utilisateurs de Reddit comme jerm2z:

Quoi qu’il en soit, nous ne supposons pas que le jeu sera reporté à nouveau une semaine à l’avance. Cela signifie que nous n’avons pas à attendre longtemps avant que tout le monde puisse essayer le nouveau jeu de rôle de CD Projekt RED. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne recevez «que» le jeu à sa sortie. C’est ainsi que cela devrait être, bien sûr.

Important: Veuillez noter l’article suivant si vous en avez déjà un exemplaire entre les mains. CD Projekt l’a spécifiquement demandé, mais pas de matériel vidéo comme Let’s Plays ou par exemple Pour mettre en ligne des flux en direct. Tout sur l’embargo vidéo est disponible ici:

Mais comment en êtes-vous, avez-vous précommandé une version? Dans l’affirmative, chez quel revendeur préférez-vous commander vos jeux? Faites-nous savoir et discutez avec nous dans les commentaires.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂