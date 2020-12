"Cyberpunk 2077": Date approximative à laquelle il est « agréable » sur Xbox One et PS4

CD Projekt RED s’est excusé dans une nouvelle déclaration avec le joueurs après les erreurs et les échecs de « Cyberpunk 2077 » sur les consoles. Le jeu a été stable en PC haut de gamme, mais il a gelé, planté et mis en bogue à plusieurs reprises sur les consoles. Dans cette déclaration, ils nous indiquent une date exacte pour qu’il soit jouable en Xbox One et PS4.

L’annonce qui est également apologétique intervient après que Sony commencera à rembourser les joueurs. Avant le lancement, aucun testeur n’avait accès à un code de console; PC uniquement.

Dans ses excuses, CD Projekt Red a écrit: « Nous tenons à nous excuser de ne pas vous avoir montré le jeu sur les consoles de nouvelle génération avant sa sortie et par conséquent de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat. »

Après cela, ils ont demandé à « donner une chance », promettant que deux gros correctifs viendraient. Le premier prévu pour janvier et le second pour février, des correctifs qui rendraient le jeu jouable sur Xbox One et PS4.

Auparavant, CD Projekt Red devait s’excuser pour une partie de l’histoire qui avait provoqué des crises d’épilepsie. Cette section a été modifiée dans le récent examen.

Malgré tout cela, «Cyberpunk 2077» a eu un lancement réussi, effaçant huit millions de précommandes, battant le record du jour de lancement solo sur Steam, ayant le plus grand lancement de PC de tous les temps, et déjà a fait un profit.