‘Cyberpunk 2077’ confirme qu’il ne consommera pas tout l’espace de votre disque dur

Cyberpunk 2077 CDPR

Même à l’approche des consoles de nouvelle génération avec leurs SSD de 1 To, cela ne semble plus être le cas avec tout le monde qui télécharge des jeux numériquement maintenant, et la taille de leurs fichiers augmente considérablement avec le temps.

Il y avait un fil sur reddit spéculant que Cyberpunk 2077, à tous égards, un jeu de grande envergure, pourrait être une installation de 200 Go. Mais cela a conduit la communauté CDPR Marcin Momot pour intervenir sur Twitter pour abattre cette idée:

Si vous ne pouvez pas lire cette intégration:

«Bien que la configuration système requise pour @CyberpunkGame ne soit pas encore terminée (elle arrive bientôt!), Je voulais aborder ce sujet depuis reddit. Le jeu ne prendra pas 200 Go une fois installé. Vous pouvez vous attendre à ce que l’espace disque requis soit comparable à celui d’autres titres modernes. »

Presque aucun jeu n’occupe 200 Go d’espace à moins d’un exemple très important, Call of Duty: Modern Warfare associé à sa Warzone battle royale, et même si vous désinstallez MW cet automne pour Cold War, cela ne changera probablement pas. . Mais Cyberpunk, aussi grand soit-il, ne sera pas cette gros.

Warzone IW

Bien sûr, ce que signifie «à égalité» avec d’autres titres modernes est une conjecture. Destiny 2 commence à ressentir le gonflement à environ 100 Go après deux extensions et d’innombrables DLC, à tel point que Bungie supprime littéralement la moitié du jeu (temporairement, soi-disant) avant sa nouvelle extension cet automne.

Je me souviens du jour où DOOM est sorti (le nouveau, pas l’ancien), et c’était quelque chose comme 50-60 Go et tout le monde a paniqué. De nos jours, si quelque chose est plus proche de la moyenne pour un jeu AAA, sinon en dessous. En parcourant ma PS4 en ce moment, Avengers (même avec un disque) fait 57 Go, Ghost of Tsushima est mince à 40 Go, Borderlands 3 et 3 DLC est de 90 Go, The Last of Us Part II est de 76 Go. Même un jeu «plus petit» comme Outer Worlds pèse 39 Go.

Alors, qu’est-ce qui est «égal» ici? Je suppose que c’est quelque part entre 70 et 90 Go pour Cyberpunk, bien que ce soit avant les DLC post-lancement sans aucun doute volumineux que CDPR fera pour cela, à la Witcher. On suppose que Cyberpunk n’est pas aussi tentaculaire que The Witcher 3, et ce jeu à la sortie ne représentait que 50 Go d’espace sur le disque dur, je crois. Bien que cela soit accordé il y a plus de cinq ans.

Il va de soi cependant que ces disques durs de 1 To vont se remplir rapidement sur la prochaine génération de consoles, et la génération actuelle? Oublie ça. Je joue à Destiny, Borderlands et COD avec des amis toujours sur leurs disques durs de 500 Go et ils n’ont littéralement pas de place pour installer quoi que ce soit sauf ces trois jeux. Pour le moment, mon SSD de 1 To que j’ai installé fonctionne bien, mais si la taille du fichier ne cesse d’augmenter avec les jeux de nouvelle génération, cela donnera probablement l’impression que 500 Go se sentent assez tôt. Et puis 2 To sera la prochaine mise à niveau, et ainsi de suite.

En bref, attendez-vous à ce que Cyberpunk soit grand, mais pas absurdement gros. Pas grand Call of Duty. Spécifications du système bientôt.

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂