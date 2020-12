Cyberpunk 2077: Comment supprimer le virus de la puce

Cyberpunk 2077 propose de nombreux didacticiels que vous pouvez suivre et apprendre rapidement, mais parfois le jeu vous jette la tête la première dans des eaux infestées de requins et laisse le joueur sortir des sentiers battus pour résoudre certaines quêtes facultatives.

Comment supprimer le virus de la puce

Pour supprimer le virus d’une puce dans Cyberpunk 2077, c’est en fait assez simple. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir le menu du jeu, accédez au Journal, puis sélectionnez Shards dans l’option ci-dessous. Dans ce menu, sélectionnez Militech Shard, puis appuyez sur F sur PC ou équivalent sur consoles Terminez le mini-jeu qui apparaît, puis le second qui est terminé, le virus aura été supprimé de la puce.

La suppression du virus de la puce est un objectif optionnel de la mission Le pick up, et le jeu ne vous a pas encore montré comment supprimer les virus. Par conséquent, l’objectif optionnel vous jette tout droit dans le grand bain, ce qui, bien sûr, déroute à son tour beaucoup de joueurs.

L’ordre de suppression du virus est le suivant:

Ouvrez le menu du jeu. Survolez le Journal, puis sélectionnez Shards qui apparaît en dessous. Dans ce nouveau menu Shards, sélectionnez Militech Shard. En cliquant sur Militech Shard, un code apparaîtra à droite, et juste au-dessus, les mots «Crack Security» apparaîtront. Appuyez sur le bouton à côté de Crack Security. Résolvez le mini-jeu qui apparaît Une fois que cela est terminé, le virus est supprimé.

Comment terminer le mini-jeu Supprimer le virus

Le mini-jeu est vraiment très simple. Sur le côté droit de la matrice de code se trouve la séquence que vous devez trouver dans la matrice de code, donc pour ce mini-jeu de suppression de virus, la séquence est BD, BD, FF, 55 ans. Vous devez trouver ces combinaisons de deux lettres dans la matrice de codes dans un délai de 60 secondes. Une fois que les quatre premiers ont été trouvés, deux autres apparaîtront; dans ce cas, les deux autres combinaisons sont 1C et E9.

Trouvez les combinaisons de deux lettres dans la matrice de codes dans l’ordre indiqué dans l’image ci-dessus pour résoudre le puzzle et terminer le mini-jeu. Une fois que vous avez trouvé la première séquence BD, une colonne ou une ligne sera mise en surbrillance pour faciliter les choses, vous informant que la combinaison suivante se trouve dans cette ligne ou cette colonne. Cela rend très rapide et plus facile la fin de la séquence.

Si vous avez vraiment du mal à résoudre ce mini-jeu, regardez cette vidéo ci-dessous.

Pour plus de guides sur Cyberpunk 2077, nous sommes là pour vous!