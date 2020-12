Cyberpunk 2077: Comment obtenir la voiture la plus rapide du jeu – Emplacement Rayfield Caliburn (Guide)

Dans Cyberpunk 2077 De nombreux véhicules sont à votre disposition pour explorer Night City et faire des allers-retours entre les différentes parties de la ville. Cela ne dépend vraiment que de votre portefeuille et de votre progression dans l’action, quels véhicules sont à votre disposition. Nous vous avons une liste de toutes les voitures et motos dans « Cyberpunk 2077 » répertorié dans cet article.

Mais si vous voulez vraiment devenir fou, alors une seule voiture dans le jeu convient: le Rayfield Caliburn. Ça fait référence à la voiture la plus rapide de tout le jeu. Un poids de 1,7 t est comparé à un fier 1660 ch – même chaque fusée devrait être jalouse!

Rayfield Caliburn dans Cyberpunk 2077

conduire terrain PS 1 660 Poids 1,7 t prix 157 000 Street Cred (récompense) 3 000 Emplacement Vendu par un réparateur au centre-ville. Nécessite le niveau de crédit de la rue 40.

Comment obtenir le Rayfield Caliburn?

Il y a deux façons d’accéder au Rayfield Caliburn obtenir:

Le moyen le plus simple est probablement d’acheter la voiture à un réparateur du centre-ville. Pour cela, vous avez besoin d’une part Street Cred Niveau 40 et de l’autre 157000 tourbillons.

Cherchez un conteneur dans la mine.

La deuxième option vous oblige à en remplir une Délices de rareté dans les badlands. Pour ce faire, remplissez la mission principale « Ville morte » puis attendez trois jours de jeu. Vous pouvez utiliser la fonction d’attente pour cela. Maintenant tu vas dans une mine des Badlands. Ici vous êtes déjà impliqué dans la mission principale mentionnée Panam Palmer contre Nash combattu. Vous devez traverser le tunnel jusqu’à ce que vous voyiez un conteneur sur le côté droit. À l’intérieur se trouve le Rayfield Caliburn, que vous possédez désormais.

