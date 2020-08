Cyberpunk 2077: Comment les quêtes secondaires affectent l’histoire principale

Avec Cyberpunk 2077 Le jeu le plus chaud de toute l’année nous attend. Chaque semaine, nous découvrons plus de fonctionnalités et de nouvelles sur le grand RPG d’action de CD Projekt Red.Les développeurs créent un projet gigantesque qui vient avec de nombreuses libertés ludiques et beaucoup de portée. La vague d’informations d’aujourd’hui le souligne à nouveau clairement.

Les quêtes secondaires changent l’histoire principale de Cyberpunk 2077

Le monde du jeu de Night City pourra vous distraire de l’histoire principale avec de nombreuses quêtes secondaires. Mais seulement partiellement, car comme nous avons pu le découvrir dans un podcast développeur de nos collègues de Gamestar, les tâches secondaires vont également influencer l’histoire principale. Ce n’est donc pas seulement un moyen de passer le temps.

Dans le podcast, Philipp Weber, Senior Quest Designer, a commenté les missions secondaires dans “Cyberpunk 2077”. Il peut donc arriver que certaines missions secondaires aient une influence décisive sur l’histoire principale. Ceci est illustré, entre autres, par le fait qu’un personnage apparaît dans la quête principale que vous avez précédemment sauvegardée dans une mission optionnelle.

© Projet CD

Le butin ne devrait pas toujours être la motivation des quêtes secondaires

Les quêtes secondaires dans “Cyberpunk 2077” devraient donc avoir une plus grande utilité que de simplement pouvoir appeler une nouvelle arme cool la sienne. Ainsi, le butin est parfois repoussé à l’arrière-plan au profit d’autres éléments motivants de l’histoire. On peut donc se laisser surprendre.

Expérimentation dans les quêtes Cyberpunk 2077

Les quêtes sont conçues pour que vous puissiez vous défouler de manière ludique (dans une certaine mesure). Il ne devrait pas y avoir une seule bonne façon de terminer la quête. Plutôt, vous devriez “approches alternatives“Essaye le.

Pour voir les crédits, vous ne pouvez pas éviter de terminer l’histoire principale. Le développeur cyberpunk nie rigoureusement tout autre rapport.

© Projet CD

“Cyberpunk 2077” sortira le 19 novembre 2020 pour PS4, Xbox One et PC. Une mise à niveau pour PS5 et Xbox Series X doit être rendu disponible à une date inconnue auparavant. De plus, le jeu de rôle devrait apparaître sur Google Stadia plus tard cette année.

