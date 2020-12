Parfois, les mécanismes les plus simples sont ceux que nous avons tous tendance à oublier lorsque nous jouons à un jeu. Lorsque nous avons tant à apprendre au démarrage d’un jeu, il est vraiment facile d’oublier comment faire certaines choses. Vous avez peut-être besoin de détourner le regard pendant une seconde et de manquer quelque chose, cela nous arrive à tous!

Cyberpunk 2077 Comment étayer une arme

Pour ranger votre arme dans Cyberpunk 2077, vous pouvez utiliser l’une des deux méthodes suivantes. Le moyen le plus simple de le faire est d’appuyer deux fois sur le bouton de tirage d’arme, qui sur PC est Alt, Xbox est Y et PlayStation c’est Triangle. Appuyez deux fois sur le bouton et votre arme est maintenant dans son étui. Si vous utilisez la configuration par défaut, c’est le moyen le plus simple de le faire, mais si vous avez changé la configuration, trouvez simplement le bouton de tirage d’arme et appuyez deux fois dessus!

L’autre méthode pour ranger votre arme consiste à appuyer et à maintenir le bouton de tirage d’arme – Alt, Y ou Triangle – pour ouvrir la roue d’arme circulaire, puis en déplaçant le curseur de votre souris, ou en sélectionnant le pistolet rouge avec une ligne à travers. , qui se trouve à droite de la roue. En sélectionnant cette icône, il étoffera votre arme.

Cyberpunk 2077 vous propose une pléthore de didacticiels au fur et à mesure que vous jouez dans le jeu, il est donc facilement compréhensible si vous en avez manqué certains, car vous êtes sans aucun doute excité de jouer enfin au jeu le plus en vogue de 2020!

