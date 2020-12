Cyberpunk 2077: Comment adopter un chat et l’emmener dans votre appartement (Guide)

Dans Cyberpunk 2077 vous possédez Mega bâtiment H10 votre propre appartement, dans lequel vous pouvez dormir, admirer votre propre personnage dans le miroir ou choisir des armes, de l’équipement et des vêtements.

Mais même si vous n’êtes jamais vraiment seul grâce à vos jetons dans la tête, il vous manque encore un vrai colocataire. Bien que vous puissiez dans le jeu de rôle relations amoureuses poursuivre, mais vous pouvez également opter pour un colocataire animal. Dans ce guide, nous expliquerons comment cela fonctionne.

Donc, vous obtenez un chat comme animal de compagnie dans Cyberpunk 2077

Strictement parlant, dans «Cyberpunk 2077», vous pouvez adopter un chat errant qui vous accueillera désormais toujours dans votre appartement – quoi de plus agréable? Pour ce faire, quittez votre appartement et tournez directement à gauche. Suivez maintenant le passage et tournez à droite au croisement. Ici, vous rencontrerez une poubelle bondée avec un éclat étiqueté «Nourrir le Katerr».

Il parle d’un matou qui devrait être nourri. Il mange pratiquement de tout, mais surtout du poulet. « Dis juste pspspsps et il viendra en courant. »

Ici vous pouvez trouver de la nourriture pour chat dans Cyberpunk 2077

Maintenant tu dois te lever la recherche de nourriture pour chat aller. Un endroit dans « Cyberpunk 2077 » où vous êtes assuré d’en trouver se trouve dans Parc industriel d’Arasaka dans le quartier Santos Domingo. La meilleure chose à faire est d’utiliser simplement le terminal de voyage rapide juste en face de votre appartement et de sélectionner le point de voyage rapide bleu juste en face du parc industriel.

Une fois arrivé sur place, vous devez choisir entre deux options. Soit vous prenez d’assaut la zone d’Arasaka et éliminez tous les gardes qui s’y trouvent, soit vous mettez simplement vos pieds dans vos mains et ignorez le monde qui vous entoure.

Sautez par-dessus les barrières et courez environ 100 mètres tout droit jusqu’à ce que vous voyiez une rampe et des escaliers sur la gauche qui descendent et se terminent par une double porte. Passez la porte et tournez directement à gauche. Voici quelques boîtes sur lesquelles il y a aussi une radio la nourriture pour chat que vous recherchez est situé. Prenez ceci et retournez au terminal de voyage rapide. Ici, vous choisissez le méga bâtiment et vous revenez.

Revenez maintenant à la poubelle dans laquelle vous avez trouvé l’écharde. Vous avez maintenant la possibilité de remplir le bol avec la nourriture pour chat que vous avez trouvée.

Ensuite, il faut être un peu patient. La meilleure chose à faire est d’aller dans votre appartement et de dormir dans votre lit pendant un moment.

Si vous vous êtes endormi dans un bonnet, allez à plusieurs reprises dans le bol de nourriture. Johnny Silverhand vous fait prendre conscience que cela a fonctionné, et en fait, la nourriture pour chat a attiré la gueule de bois susmentionnée qui avidement pour son repas.

Votre nouveau colocataire animal

Si vous vous approchez du chat nu nommé Nibbles, vous pouvez le prendre dans vos bras. Ensuite, vous êtes de retour dans votre appartement, dans le Grignotages a une place confortable dans un panier à linge juste à côté de votre lit. Félicitations, vous avez adopté des amuse-gueules et avez une colocataire animale.

