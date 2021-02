CyberPunk 2077 collabore avec Kosuke Kawamura pour une marchandise originale

Good Smile Company et CD Projekt Red ont travaillé ensemble pour sortir plusieurs morceaux de CyberPunk 2077 marchandise. Les figurines Nendoroid des deux variantes de V ont été annoncées précédemment, plus Figmas est prévu pour une version future.

Maintenant, la société a annoncé une collaboration officielle avec l’artiste japonais de collage Kosuke Kawamura. Avec l’artiste, la société publie plusieurs articles portables pour ceux qui veulent porter leur amour pour le jeu.

La liste complète des articles comprend une chemise à manches longues, un t-shirt, une affiche et une lumière LED acrylique. Une nouvelle page de liste de produits pour les articles a récemment été dévoilée. C’est également là que les acheteurs potentiels peuvent en savoir plus sur chaque produit et peuvent précommander maintenant auprès du fabricant officiel.

Chaque article est proposé dans une conception de chemise noire ou blanche. L’œuvre de collage se détache au centre de la pièce. Le t-shirt à manches longues a également un motif supplémentaire sur la manche droite.

Toutes sortes de produits dérivés de « Cyberpunk 2077 » sont maintenant en stock dans la BOUTIQUE EN LIGNE GOODSMILE! Découvrez la gamme complète de produits dérivés sur le lien ci-dessous et commandez dès aujourd’hui! En savoir plus: https://t.co/hA06Urnvac# cyberpunk2077 #goodsmile pic.twitter.com/3bsJA1woZA – GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 23 décembre 2020

Il n’y a que deux modèles principaux proposés. Ils comprennent le design TAA Collage comme chemise à manches ou à manches courtes, ou le collage «Gangsta Rap». Les collages sont tous basés sur les groupes de Night City tels que Valentinos, Voodoo Boys, Animals, The Mos, 6th Street, Tiger Claws et Maelström.

Good Smile Company propose également ces modèles sous forme d’affiche au cas où l’on ne voudrait pas le design sur les vêtements ou si l’on veut les deux.

En guise d’offre finale, la société lance une conception LED acrylique basée sur l’œuvre d’art TAA. Le dessin est gravé au laser et présente les illustrations de Night City Gangs. Cet article est similaire aux lampes LED acryliques Yaiba Kusanagi et Quadra V-TEK annoncées précédemment.

Good Smile Company a publié une grande variété de CyberPunk 2077 articles. Les joueurs peuvent choisir parmi des coussins en forme de CyberPunk 2077 des véhicules, un étui pour carte de passe, des étuis pour téléphone, des sacs de messager, etc.

Pour les fans de statues, la société publiera bientôt la statue Pop Up Parade de Johnny Silverhand, qui a été recréée avec des détails intacts. Un bonus supplémentaire est que le chiffre non articulé est à un prix plus petit que les Nendoroïdes de V.

La CyberPunk 2077 x Les articles Kosuke Kawamura sont disponibles à l’achat dès maintenant. Le site Web Good Smile indique que les acheteurs peuvent les commander maintenant jusqu’à épuisement des stocks. On ne sait pas si ces produits seront réapprovisionnés.