Cyberpunk 2077: c’est le temps de jeu de l’histoire principale et des missions secondaires

Cyberpunk 2077 est maintenant enfin dans les blocs de départ et avec les critiques publiées et les premières parties, il est maintenant clair comment le temps de jeu du jeu de rôle dystopique se déroulera. Pour certains, le titre peut être plus court que prévu.

Combien de temps joue Cyberpunk 2077?

La question de la durée du jeu est depuis longtemps une question brûlante pour de nombreux fans. À l’avance, les développeurs de CD Projekt RED ont donc donné quelques indications sur le nombre d’heures de jeu auxquelles on peut s’attendre.

Donc devrait la quête principale plus court que dans The Witcher 3: Wild Hunt échouer, car la valeur de relecture et les opportunités d’emploi supplémentaires dans Night City sont censées augmenter le temps. Mais qu’est-ce que cela signifie pour «Cyberpunk 2077»?

Divers testeurs du jeu ainsi que le site Web howlongtobeat font la navette pour un temps de jeu total d’environ 35 heures un. Cela s’applique avant tout au temps de jeu moyen, qui comprend à la fois l’histoire principale et les quêtes secondaires et est basé sur un style de jeu à rythme moyen.

Combien de temps dure la quête principale? L’histoire principale seule, cependant, ne vient qu’avec 17 à 18 heures spécifié. Cela ne devrait donc pas prendre vingt heures pour accéder au générique.

Le temps de jeu final dépend de vous après tout

Additionnel Tâches secondaires et scénarios peut doubler la durée totale de lecture. Selon certains joueurs, vous devriez pouvoir jouer bien au-delà de cette période de jeu, à condition de vous consacrer à toutes les quêtes restantes et à d’autres activités en marge ou après la campagne principale.

Le titre paraîtra le 10 décembre 2020 pour PS4, Xbox One, PC et Stadia. PS5, Xbox Series S comme Xbox Series X sera également jouable avec la sortie, une mise à niveau spéciale et gratuite de nouvelle génération apparaîtra également en 2021, qui utilise encore plus pleinement le matériel de la PS5 et de la Xbox Series S / X.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂