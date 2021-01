Cyberpunk 2077: CD Projekt fournit des réponses aux questions les plus fréquemment discutées

Cyberpunk 2077 est toujours sur toutes les lèvres. Mais pas seulement à cause de la joie qui règne dans le jeu de rôle, mais dans une large mesure en raison des pannes fréquentes, des bugs et des mauvaises performances sur PS4 et Xbox One.

Dans un nouvellement publié FAQ Le développeur CD Projekt RED répond maintenant aux questions les plus brûlantes et explique comment la situation actuelle s’est produite et où le voyage du jeu mènera à l’avenir.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec Cyberpunk 2077?

Marcin Iwinski, co-fondateur de CD Projekt, a présenté le Mise à jour et plans futurs pour «Cyberpunk 2077» en un Feuille de route pour 2021 devant. En même temps, cette opinion est une promesse que le Assurance qualité et amélioration générale Du jeu.

C’est pourquoi Iwinski propose ça Problèmes et le Jours avant la sortie du jeu et avec lesquels des difficultés le studio a été confronté pendant le développement. Mais aussi Admissions ne manquez pas ici:

Pourquoi la différence entre la version PC et la version console est-elle si grande? CD Projekt admet avoir sous-estimé la tâche d’implémentation de la version PC initialement priorisée sur les consoles. Les ajustements ont été plus complexes que prévu.

CD Projekt admet avoir sous-estimé la tâche d’implémentation de la version PC initialement priorisée sur les consoles. Les ajustements ont été plus complexes que prévu. Quel était le principal problème avec le développement pour consoles? Apparemment, le streaming en jeu sur l’ancienne génération de consoles en était responsable, qui devait être continuellement amélioré. Apparemment, la vitesse des consoles de dernière génération n’était pas en mesure de faire face aux taux de transfert de données élevés du monde du jeu.

Apparemment, le streaming en jeu sur l’ancienne génération de consoles en était responsable, qui devait être continuellement amélioré. Apparemment, la vitesse des consoles de dernière génération n’était pas en mesure de faire face aux taux de transfert de données élevés du monde du jeu. Une console d’ancienne génération a-t-elle été testée? Oui, mais évidemment, les tests n’ont pas révélé tous les problèmes. La mise à jour le jour de la sortie semblait corriger tous les bogues existants.

Oui, mais évidemment, les tests n’ont pas révélé tous les problèmes. La mise à jour le jour de la sortie semblait corriger tous les bogues existants. Pourquoi les revues PC ont-elles été publiées avant les revues de console? La version PC était la version du jeu la plus exempte de bogues et donc la plus représentative à ce jour. Au cours de la première semaine de décembre, au cours de laquelle les codes PC ont été envoyés, les travaux se sont poursuivis sur la qualité du jeu sur les consoles de dernière génération. Par conséquent, les clés de console pour les révisions n’ont été envoyées que le 8 décembre, et donc beaucoup plus tard que prévu. A lire : Sony sort Cyberpunk 2077 du PlayStation Store; les clients peuvent désormais demander des remboursements

L’avenir du cyberpunk 2077

D’autres réponses concernent le prochaines étapesqui sont faites pour rendre la qualité équivalente sur toutes les plates-formes. Après le trois correctifs publiés Par conséquent, deux correctifs plus importants doivent suivre initialement en janvier et février ainsi que d’autres petites mises à jour pour éliminer les erreurs de jeu à long terme. Ce n’est qu’alors que plus de contenu suit.

Et le DLC gratuit? Le DLC fourni avec le dans The Witcher 3 devrait, ne fera que après les corrections et mises à jour les plus importantes du mois à venir apparaître.

Le DLC fourni avec le devrait, ne fera que après les corrections et mises à jour les plus importantes du mois à venir apparaître. Quand arrivera la prochaine mise à jour de génération pour Cyberpunk 2077? La mise à jour gratuite de nouvelle génération devrait être disponible dans le zmoitié éloignée de 2021 pour Xbox Series X / S et PlayStation 5.

La mise à jour gratuite de nouvelle génération devrait être disponible dans le zmoitié éloignée de 2021 pour Xbox Series X / S et PlayStation 5. L’équipe de développement devra-t-elle se ressaisir maintenant? Selon le projet CD aucun Les heures supplémentaires sont nécessaires et généralement évitées.

Selon le projet CD aucun Les heures supplémentaires sont nécessaires et généralement évitées. Quand a lieu Cyberpunk 2077 retour sur le PlayStation Store? Les futures mises à jour devraient amener Sony le jeu dans le les mois prochains de retour sur le PlayStation Store records. Il n’y a pas encore de date précise pour cela.

Comme auparavant, le Remboursements pour le jeu, qui fait partie du processus d’examen par le Agence de protection des consommateurs de Pologne sont. L’objectif est de déterminer dans quelle mesure le client est induit en erreur et si les mesures de réparation de CD Projekt par le biais de remboursements et de correctifs à venir sont suffisantes pour éviter une pénalité.