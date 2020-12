Cyberpunk 2077: CD Projekt admet, l’accent était uniquement mis sur la sortie

Une conférence téléphonique organisée récemment par CD Projekt a révélé de nouvelles informations concernant version console mal optimisée de Cyberpunk 2077. Entre autres, Adam Kiciński, le PDG de CD Projekt, a répondu à quelques questions.

Dans l’ensemble, ils admettent qu’ils font pas assez de temps n’a été consacré à l’optimisation de la version actuelle avoir. On dit qu’ils ont regardé « plus le PC et les performances de nouvelle génération » que la génération actuelle:

«Après 3 reports, nous étions trop concentrés sur la sortie du jeu. Nous avons sous-estimé la portée et la complexité des problèmes. Nous avons ignoré les signaux qui auraient nécessité du temps supplémentaire pour améliorer le jeu sur la génération actuelle à la base. C’était faux et contraire à notre philosophie d’entreprise. De plus, nous n’avons montré le jeu que sur PC pendant notre campagne. «

Il poursuit en disant que cela a perdu la confiance des joueurs et la réputation qu’ils ont bâtie au fil des ans.

Cyberpunk 2077: l’avenir de la version actuelle

Mais quelle est la prochaine étape maintenant? Le plan est qu’ils veulent obtenir la version actuelle de la génération en bien meilleure forme qu’elle ne l’était lors de sa sortie.

Beaucoup de choses devraient se passer ici en décembre. dans le sept prochains jours La prochaine mise à jour est déjà dans les blocs de départ, disent-ils. Et surtout en janvier et février, il devrait y avoir de nouvelles améliorations significatives.

«Nous avons déjà déclaré que si vous vous attendez à ce que le jeu fonctionne à égalité avec le PC, cela ne se produira certainement pas. Cela a déjà été dit. Je ne dis pas que ce sera un mauvais match. Mais si vos attentes vis-à-vis des visuels et des performances vont là-bas, nous découvrons que ce ne sera pas le cas. Ce sera un bon jeu, jouable et stable, sans bugs ni plantages. Telle est l’intention. «

Donc ça veut dire que La version actuelle ne se rapproche jamais de la version de nouvelle génération devient. Ni en termes de Graphiques, toujours en termes de performances. Cela a déjà été communiqué par CD Projekt dans le passé et ils l’ont de nouveau souligné dans cette mise à jour.

Encore: Donc, au cours des prochains mois, les bogues les plus courants pourraient être dans la version actuelle de l’historique. Le jeu pourrait fonctionner de manière stable sans erreurs ni plantages constants. Mais les graphismes ou les performances ne changeront plus de manière significative. Tous les propriétaires d’une version PS4 et Xbox One doivent garder cela à l’esprit.

